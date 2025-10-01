El nuevo Parque Cruz del Campo abre sus puertas: siete hectáreas, 950 árboles y un área infantil con tirolina

Sevilla sumará siete hectáreas de zonas verdes gracias al Parque Cruz del Campo. La inauguración de este "nuevo gran pulmón verde" de la ciudad —como lo describe el propio Ayuntamiento— tendrá lugar este viernes 3 de octubre a las 18:30 horas, cuando el parque acogerá numerosas actividades recreativas para todos los públicos.

El nuevo recinto, ubicado entre los barrios de Nervión y San Pablo, ofrece a los vecinos un espacio con 950 árboles, un itinerario de un kilómetro para la práctica de running, dos pistas deportivas y un área de juegos infantiles de casi 5.000 metros cuadrados con tirolina, balancines, toboganes y una pirámide trepadora.

El alcalde José Luis Sanz, en su visita al Parque el pasado mes de julio. / Ayuntamiento de Sevilla.

El parque acogerá este viernes con motivo de su inauguración una yincana, pintacaras, globos de helio para los más pequeños y actuaciones, entre otras actividades y sorpresas. Además, se exhibirá un camión cisterna de Emasesa y un antiguo autobús de Tussam de color naranja, de los que circularon por Sevilla hasta el cambio de imagen corporativa en el año 2000.

"Este nuevo nuevo espacio público supondrá más patrimonio verde, más zonas de sombra, mejor calidad del aire y un mayor disfrute para las familias sevillanas. Una de las prioridades y objetivos de este equipo de Gobierno", ha destacado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Promociones de vivienda en la zona

La inauguración del Parque Cruz del Campo marca un nuevo hito en la urbanización del entorno de la antigua fábrica de cerveza. El pasado mes de marzo, Emvisesa sorteó la adjudicación de las 92 viviendas protegidas del futuro residencial homónimo, cuyas obras se iniciaron el pasado 5 de marzo. El edificio, dividido en tres núcleos verticales, tiene una superficie total de 13.800 metros cuadrados.

La de Emvisesa no es la única promoción en construcción en la zona. El edificio Torremagna, gestionado por Metrovacesa y diseñado por ELE2F Arquitectos, ha puesto a la venta 91 viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios. Por su parte, la promoción Jardines de Cruz del Campo se compone de 212 viviendas y zonas comunes en un solar de 2.300 metros cuadrados.

El 70% de los terrenos del nuevo barrio de la Cruz del Campo serán de uso público

El proyecto elaborado por la junta de compensación para los suelos de la Cruz del Campo, entre cuyos miembros está el propio Ayuntamiento de Sevilla junto con propietarios privados, recoge que el 68% de los suelos tengan usos públicos. Aparte del nuevo Parque Cruz del Campo, destaca la creación de nuevos espacios libres y viarios, una nueva comisaría de la Policía Nacional y parcelas para equipamientos deportivos, culturales o educativos.

Por su parte, en la zona se prevé la construcción de otras 194 viviendas con una edificabilidad de 24.240 metros cuadrados, además de una torre para uso terciario de hasta 17 plantas de altura, con una edificabilidad de 10.388 metros cuadrados. La Gerencia de Urbanismo está tramitando el Avance del Estudio de Ordenación que promueve la inmobiliaria del Banco Santander y propietaria de los terrenos que se encuentran junto al centro comercial Los Arcos.