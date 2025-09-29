Una torre de 17 plantas para hotel u oficinas en la Cruz del Campo

Cambio de planes. Tras rechazar José Luis Sanz un proyecto para levantar un bloque de 15 plantas con 255 viviendas en el solar de Porcelanosa al superarse “muy por encima” la edificabilidad máxima permitida en esa zona del nuevo barrio de la Cruz del Campo, la promotora Aliseda apuesta ahora por reducirlo a 194 viviendas y una torre para uso terciario de hasta 17 plantas de altura. La Gerencia de Urbanismo está tramitando el Avance del Estudio de Ordenación que promueve la inmobiliaria del Banco Santander y propietaria de los terrenos que se encuentran junto al centro comercial Los Arcos.

La propuesta consiste en destinar el 70 % de la edificabilidad de servicios terciarios a uso residencial y ordenar la manzana para posibilitar la construcción de viviendas, usos terciarios y espacio libre en concordancia con las manzanas anexas que se están desarrollando en esa zona de Nervión. Los arquitectos plantean un gran eje central verde destinado a espacios libres para establecer una relación directa entre el Plan de Reforma Interior de la antigua fábrica de la Cruz del Campo y el entorno. A su vez, la alternativa plantea dos parcelas lucrativas, una de uso residencial y la otra terciaria para levantar un hotel u oficinas, entre otros usos posibles. El plazo para que los ciudadanos consultasen el proyecto finalizó el pasado jueves.

Detalles de la propuesta de usos para el solar de Porcelanosa. / Departamento de Infografía.

La parcela residencial es la situada al Norte, en la que se prevé un total de 194 viviendas y una edificabilidad de 24.240 metros cuadrados. Al Sur de la ordenación, y colindando con la avenida de Andalucía, se sitúa la parcela terciaria, con una edificabilidad de 10.388 metros cuadrados. En la parcela residencial se permitirá el uso compatible con el uso comercial en planta baja. Asimismo, se plantea una altura de planta baja más ocho y ático, asemejándose a las parcelas establecidas en el ARI-DSP-03, actualmente en fase de urbanización y edificación sin alcanzar su altura máxima. En la parcela terciaria se propone una altura de planta baja más 16, con la intención de que pueda desarrollarse una torre vinculada al Oeste, y una edificación de menos altura hacia el centro comercial Los Arcos. Los promotores prevén la necesidad de incrementar las plazas de aparcamiento en la zona, con una reserva de 323 estacionamientos bajo rasante.

Esta tramitación urbanística se produce tres meses después de que el alcalde de Sevilla rechazase un Avance de Estudio de Ordenación de la conocida como la parcela de Porcelanosa, en los números 3 y 5 de la avenida de Andalucía, que proponía una recalificación del uso terciario al residencial para levantar un bloque de 15 plantas con 255 pisos. Entre los argumentos expuestos se encontraban que el índice de edificabilidad “está muy por encima” de lo que fija el Plan General.

Sanz frenó el anterior proyecto de la inmobiliaria por superar la edificabilidad máxima

Con fecha de 26 de febrero de 2025 tuvo entrada en la Gerencia una solicitud formulada por Aliseda para la admisión a trámite de un Avance para el Estudio de Ordenación de una parcela que cuenta con 9.936 metros cuadrados. “Examinado el Avance del Estudio de Ordenación se concluye que no procede la admisión a trámite sobre la base de las consideraciones pormenorizadamente expuestas en el mismo”, apuntaron en un informe técnico el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico.

El proyecto elaborado por la junta de compensación para los suelos de la Cruz del Campo, entre cuyos miembros está el propio Ayuntamiento de Sevilla junto con propietarios privados, recoge que el 68% de los suelos tengan usos públicos con un gran parque, que será un gran pulmón verde con 70.000 metros cuadrados, nuevos espacios libres y viarios, una nueva comisaría de la Policía Nacional y parcelas para equipamientos deportivos, culturales o educativo.