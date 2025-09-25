Urbanismo ordena de nuevo la demolición del cerramiento de Antique

Novedades con un expediente de la discoteca Antique que lleva años coleando. La Gerencia de Urbanismo ha desestimado las alegaciones formuladas por la empresa Bética Trade S.L. y ha ordenado las medidas necesarias para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística en la sala de fiestas enclavada en el número 3 de la calle Matemáticos Rey Pastor y Castro. No sólo eso. Le impone una multa de dos mil euros en concepto de segunda multa coercitiva por el incumplimiento de otras obras que sí son legalizables en la parcela.

En el expediente al que tuvo acceso este periódico, los técnicos de Urbanismo solicitan la domolición de las obras de cerramiento realizadas en el exterior de la discoteca de la Isla de la Cartuja, que fueron consideradas ilegales, y la reposición a su estado anterior de los elementos de la urbanización afectados por ese cerramiento. Estas obras deberán ejecutarse bajo la responsabilidad de un técnico competente, y deberán dar comienzo dentro del plazo de diez días a partir del día siguiente a la recepción del acuerdo, siendo el plazo de ejecución de 20 días.

La Gerencia apercibe a la empresa que, transcurridos los plazos indicados para dar comienzo las obras y ejecutar las mismas sin que se haya cumplido lo ordenado, dará lugar a la ejecución subsidiaria. No obstante, la administración podrá acordar previamente la imposición sucesiva de hasta doce multas coercitivas, con una periodicidad mínima de un mes. Su importe, en cada ocasión, será del 10% del valor de las obras de reposición, con un máximo de diez mil euros y un mínimo de mil euros. Los técnicos han dado traslado del acuerdo a los interesados y a la Policía Local.

Los técnicos imponen una sanción de dos mil euros por incumplir una obra legalizable

En un segundo expediente, Urbanismo ha impuesto a Bética Trade S.L. una multa por un importe de dos mil euros en concepto de segunda multa coercitiva por incumplimiento de un acuerdo por el que se le requirió para que en el plazo de dos meses solicitase la preceptiva licencia para otras obras que son legalizables.

En el expediente, los técnicos de Urbanismo apuntan que en la discoteca de verano se han llevado a cabo obras de cerramiento de parte de la superficie libre de parcela no ocupada por la edificación principal, “de diferentes tipologías y características, con una altura de unos tres metros y opaco en toda su altura, en la mayor parte de la longitud del mismo”. Añaden que ese cerramiento no se corresponde con la licencia archivada ni con la licencia de cerramiento denegada, ni en cuanto a trazado, ni en cuanto a dimensiones ,ni en cuanto a características.

En el análisis de la legalidad, Urbanismo apunta que el cerramiento realizado no se ajusta a la alineación definida en el plano y en el acta de fijación del 10 de mayo de 2011. Añade que su altura es superior a 250 centímetros, “incumpliendo lo dispuesto en las normas urbanísticas del plan general de ordenación urbanística”.

En cuanto a las obras de cerramiento (que cuenta con una altura de unos tres metros, opaco en toda su altura y fue instalado sin licencia) de parte de la superficie libre de la parcela no ocupada por la edificación principal, los técnicos consideran que deberán disponerse las medidas pertinentes para adecuar la realidad a la ordenación urbanística, que consistirán en la demolición de las obras de cerramiento realizadas consideradas ilegales y la reposición a su estado anterior de los elementos de la urbanización afectados por ese cercado.