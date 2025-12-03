Cruz del Campo suma una nueva promoción de viviendas: Torre Althea, desde 326.000 euros

Metrovacesa arranca la comercialización de Torre Althea, su nueva promoción residencial ubicada en el nuevo barrio de Cruz del Campo, con una inversión de 30,6 millones de euros.

Torre Althea está compuesta por 89 viviendas, distribuidas en planta baja más once alturas, con tipologías que van de 2 a 4 dormitorios. Todas las unidades incluyen plaza de garaje y trastero. Según explica Metrovacesa, el edificio ha sido concebido con un diseño en forma de “L” abierta al suroeste, que busca optimizar el soleamiento, la orientación y la calidad de vida interior.

Recreación de una de las viviendas de Torre Althea / Metrovacesa

Las viviendas destacan por sus amplias terrazas y, en el caso de la planta baja, por jardines de uso privativo. Bajo rasante se sitúan dos sótanos destinados a aparcamientos y trasteros, con acceso directo desde el portal y la urbanización privada interior.

Piscina comunitaria de Torre Althea / Metrovacesa

El complejo incorpora una piscina comunitaria, local comunitario, zona infantil y jardines compartidos, todos ellos diseñados para fomentar la convivencia y el bienestar de los residentes. Las viviendas se comercializan siempre de forma conjunta con una plaza de garaje y un trastero.

En cuanto a los precios, las unidades ya están disponibles desde 326.000 euros para viviendas de 2 habitaciones y 2 baños, con superficies de 102,9 m², hasta los 503.000 euros para las viviendas de 4 habitaciones y 2 baños, que alcanzan los 177,8 m². La promoción también ofrece opciones intermedias dentro de esta horquilla.

Con este lanzamiento, Torre Althea se suma a Terranova (con precios desde 361.000 euros) y Torremagna (desde 437.500 euros), las otras dos promociones anunciadas por Metrovacesa en el nuevo barrio de Cruz del Campo, consolidando su presencia en uno de los desarrollos urbanísticos más relevantes de la ciudad.