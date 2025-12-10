Sow: "Nos falta efectividad arriba, es algo que tenemos que mejorar"

Djibril Sow fue el protagonista de una rueda de prensa a la salida de la visita al Hospital Virgen del Rocío que ha realizado Sevilla siguiendo una tradición anual por Navidad. El mediocampista internacional suizo ha hablado de asuntos de la actualidad sevillista y ha puesto el acento en algo más que evidente: la falta de efectividad del equipo -habría que decir de la plantilla- que dirige Matías Almeyda.

El jugador suizo empezó por lo que ocurrió en Mestalla. Como hizo Almeyda tras el encuentro, se quedó con lo positivo pese a la frustración del gol encajado en el minuto 93 y que privó del triunfo. "Nos está faltando estabilidad en los partidos, pero el otro día dimos un paso adelante, siendo más compactos y más serios", dijo antes de señalar uno de los fallos groseros del Sevilla y que no permitieron abrochar la victoria: la susodicha efectividad.

La llegada del Oviedo

Lo afirmó al afrontar ya el encuentro de este domingo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán contra el colista Oviedo. "Tenemos que sacar los tres puntos, que son vitales para nosotros. Son partidos muy difíciles y nos falta un poco también de efectividad arriba. Es algo que tenemos que mejorar", aseguró.

Sobre los diferentes jugadores que están de baja, alguno de los cuales podría llegar al domingo, dijo: "Llevamos entrenamientos, hay jugadores que espero que puedan recuperarse y es una semana larga para prepararlo. Es un partido importantísimo y fue una pena no poder sacar los tres puntos el domingo", insistió hablando del partido en Valencia.

Que el Oviedo llegue como colista no significa nada para Sow: "Para mí no hay partidos fáciles". Y abundó en perseverar para lograr la regularidad deseada: "Conseguir la estabilidad y sacar el mayor número de puntos posibles. Siempre que no ganas hay críticas, pero creemos en lo que el míster pide y en lo que estamos haciendo".

La Copa, otra vez a domicilio

El sorteo de la Copa del Rey de este martes deparó un partido con un rival de Primera División como el Alavés... y de nuevo a domicilio. Desde enero de 2020 no juega en casa un partido el Sevilla que no sea a doble eliminatoria. "Siempre nos toca jugar fuera, pero ya ganamos este año ahí y queremos volver a hacerlo".

Y también habló en el plano individual y su rol en el equipo de Almeyda: "Cada entrenador tiene sus ideas y su posición para mí, pero yo intento adaptarme y ayudar al equipo. Siempre es difícil cuando hay un cambio de entrenador, pero siempre intento ayudar, sea donde sea".