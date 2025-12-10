Un año y medio sin un goleador

Entre sus muchos pecados, el Sevilla está pagando la ausencia de un goleador en la plantilla. Las apuestas han sido totalmente fallidas, como los números se encargan de atestiguar, y la realidad es que desde la venta de Youssef En-Nesyri no hay un delantero de garantías en el Sánchez-Pizjuán y Matías Almeyda ya ha avisado a Antonio Cordón de lo que necesita, máxime cuando además la marcha de Akor Adams a la Copa de África, sin ser un drama porque no está siendo una solución, agrava una situación que genera cierta preocupación en el cuerpo técnico y entre los aficionados.

Desde la venta de En-Nesyri al Fenerbahçe por unos 20 millones de euros (una operación necesaria sin la que los 54 millones de pérdidas se hubieran disparado aún más en una cifra más escandalosa en las cuentas que la semana que viene llegarán a la Junta de Accionistas), los goles de los delanteros en el Sevilla brillan por su ausencia. Víctor Orta se marchó sin que ninguna de sus apuestas para la delantera (Iheanacho, Alejo Véliz y Akor Adams) anotara un solo gol en el torneo liguero y la realidad del fútbol de alta competición es que los puntos se consiguen en las áreas.

En-Nesyri anotó 20 goles en su última temporada como sevillista, la 2023-24, 16 de ellos en la Liga, 3 en Europa y 1 en Copa. Unos números que están muy lejos de los que sumarían, entre ambos, Isaac Romero y Akor Adams incluso en una temporada y media. Mientras en su primer año en Turquía el de Fez hacía 30 goles, el lebrijano marcó 5 la pasada campaña y lleva 3 en la presente, mientras que Akor Adams sólo ha sumado con el Sevilla dos dianas en la presente campaña, ya que la pasada desde su llegada en el mercado de invierno apenas pudo jugar por las lesiones.

El nigeriano tiene además un dudoso honor, pues es el delantero de las cinco grandes ligas europeas que más ha caído en fuera de juego, un total de 22. De hecho, se le han anulado tres goles por esta infracción, ante Getafe, Barcelona y Osasuna.

Se marchará a partir del lunes para preparar la Copa de África que se disputa en Marruecos del 21 de diciembre al 18 de enero. Los partidos que se pierda con el Sevilla dependerá de hasta dónde avance Nigeria en la competición aunque la fase de grupos durará hasta el 31 de enero. De momento, el próximo ante el Oviedo estará disponible para Almeyda, no así Isaac Romero, que tendrá que cumplir el segundo partido de sanción (Peque también debe cumplir un partido) con que fue castigado por su expulsión en el derbi.

Se trata de una falta importante en una plantilla que ya se sabe cogida con alfileres. Además, se esperaba que Alexis Sánchez también paliara este déficit, pero el chileno está siendo utilizado más como segundo punta o en la banda. En Almendralejo sí salió como 9, pero su aportación fue decepcionante. Cierra la ecuación que Rafa Mir, jugador propiedad del Sevilla, ya lleva 6 en el Elche y es el jugador de la Liga con más remates al poste: 4.