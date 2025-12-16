Muere un motorista en un accidente de tráfico en el puente del Cachorro

Un motorista de 53 años ha muerto este martes en un accidente de tráfico ocurrido en el puente del Cristo de la Expiración, conocido popularmente como el del Cachorro. El siniestro tuvo lugar a las 9:05 horas, cuando se produjo una colisión frontal entre la moto en la que iba la víctima y un coche, según confirmaron fuentes del teléfono único de emergencias 112. El choque fue en sentido entrada a Sevilla. El motorista murió en el siniestro, como consecuencia de las lesiones sufridas.

Muere un motorista en el puente del Cristo de la Expiración. / José Ángel García

La Policía Local ha abierto una investigación sobre el accidente. Los servicios sanitarios del 061 intentaron reanimar al motorista, sin éxit. Un amplio dispositivo de la Policía permanece en el lugar de los hechos, donde se encuentra el cuerpo del fallecido y se está a la espera de que la comisión judicial ordene el levantamiento del cadáver.

Los servicios de emergencias del Ayuntamiento de Sevilla han habilitado desvíos de tráfico en el puente. En toda la zona se están registrando retenciones importantes y la Policía pide a la población que utilice itinerarios alternativos. También han colaborado en las tareas varios agentes de la Policía Nacional.

Es el segundo motorista muerto en Sevilla en menos de 48 horas, pues la noche del domingo falleció otro, de 47 años, en el puente de San Bernardo.