Un clásico que acalla el ‘Culebrón Antony’

Ni siquiera el ruido que sigue produciendo el Culebrón Antony le quita foco al partido de esta tarde. Uno de esos clásicos que componen la historia de la Liga, un Betis-Athletic como capítulo repetitivo tras un considerable número de ellos desde el ascenso del Betis a Primera División en los albores de los treinta. También se dio antes, ya que estando en Segunda División y en plena instauración de la República protagonizaron ambos la final de Copa. O sea que la vida en común de los dos rivales de hoy es tan antigua como intensa.

Y aparece el Athletic con las cuentas muy positivas mediante dos penaltitos que le hicieron ligar pleno de puntos. Por su parte llega el Betis con un partido más, un punto menos y las piernas más cargadas por el partido del miércoles en Vigo. Pero no todo es negativo, ya que Pellegrini vuelve a contar con Llorente y Roca a la par de la luz verde para el debut de Deossa. Pero la enfermería sigue bien ocupada por gente muy principal.

Al cabo serán once contra once perfectamente cualificados para un clásico que suele dar un nivel muy alto. El rival, no obstante, se las vio y deseó para derrotar a Sevilla y a Rayo, pero salió con bien de ambas citas. Es equipo Champions con gente muy cualificado para crear superioridades, sobre todo por esos dos demonios que son los Williams. En fin que se nos va agosto con una cita de pedigrí, tanto que hasta ha sido capaz de paliar los efectos del manido Culebrón Antony.