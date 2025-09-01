Betis: Sin reacción, sin gol... carencias al descubierto

Desequilibrado, sin empaque, sin gol, con poca capacidad de reacción al 0-1, con mimbres que no dan un salto de calidad... Todo eso se vio ayer en la primera derrota del curso del Betis en el Estadio de La Cartuja.

Cierto que estaba siendo un partido muy igualado hasta el error de Bartra en el 0-1, pero de ese golpe nunca se levantaron los verdiblancos. A raíz de ahí, prácticamente nada de peligro arriba. Al contrario, llegó el 0-2. Sólo ya algo de brío en el alargue para maquillar el marcador.

Y es que sin empaque en el centro del campo, otra vez apareciendo el cansancio –incluso antes de la hora de partido– y sin reacción desde el banquillo, con poquísimo desborde arriba para generar algo de peligro real y con la planificación dando la cara en el césped, fue imposible. Se juntó todo y llegó el primer revés del curso.

Defensa

El Betis salió con su habitual dibujo (4-2-3-1 que pasa al 4-4-2 en el repliegue), mientras que Ernesto Valverde dispuso un claro 4-4-2 con Sancet y Berenguer como delanteros. No obstante, ambos bajaban a recibir y ayudar a Beñat Prados y Jauregizar para que los hermanos Williams abandonaran las bandas y cayeran hacia dentro en pos de atacar los espacios en velocidad ante la línea defensiva verdiblanca, adelantada, al igual que la de su rival.

Así, dispuso el cuadro vasco de una clarísima ocasión (19’) en las botas de Iñaki Williams –mal Natan tirando el fuera de juego– que desbarató Álvaro Valles con una sensacional parada en el mano a mano. De nuevo, en una pared entre Sancet y el mayor de los Williams, fabricaron los rojiblancos otra ocasión clara que Iñaki falló (27’). Luego, apareció Bartra al filo del descanso para desviar in extremis el balón cuando de nuevo Iñaki Williams se disponía a marcar.

Pero la magnífica primera parte de Bartra quedó empañada con el tanto en propia puerta del central (60’). El Betis acusó el golpe y no se levantó. Las piernas pesaban y el Athletic, que refrescó la medular y el ataque, hizo el segundo (85’) y buscó hasta el tercero, pero ahí resaltó la labor de un Ángel Ortiz que estuvo muy bien ante Nico Williams.

Ataque

El Betis, especialmente a la contra, tuvo sus opciones. Sobre todo, en un incisivo Pablo García, que en dos disparos estuvo cerca de marcar. Lo Celso, aunque debe aparecer más, casi ve portería (14’) en un lanzamiento con rosca exterior que se fue fuera y en la segunda mitad, dentro de la poca capacidad de los de Heliópolis para generar peligro, puso gotas de calidad. Por su parte, el Cucho trabaja mucho, pero de cara a gol no termina de arrancar. Sólo al final, casi con el tiempo cumplido, Bakambu apareció con un buen cabezazo para marcar. De Riquelme, sin noticias, inocuo. En líneas generales, flojo partido ofensivo del Betis.

Virtudes

El buen partido de Ángel Ortiz.

Talón de Aquiles

Sin reacción alguna tras el 0-1.