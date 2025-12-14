Se cumple un año del último partido de Jesús Navas en el Ramón Sánchez-Pizjuán

A las 20:02 del 14 de diciembre de 2025, Jesús Navas era sustituido por última vez en el Ramón Sánchez-Pizjuán como futbolista del Sevilla Fútbol Club. La mayor leyenda de la historia del combinado hispalense decía adiós entre lágrimas a la que siempre fue su casa pese a los años en los que defendió la elástica del Manchester City. Tras su periplo por Inglaterra, el capitán sevillista regresó a la capital andaluza para volver a tocar la gloria con el equipo de su vida. Sin embargo, el dolor en la cadera le prohibió seguir jugando al fútbol, lo que era su sueño y el de una afición que sigue echándolo de menos.

En aquel encuentro, Xavi García Pimienta optó por darle la titularidad a un Navas que recibió varios homenajes a lo largo de la temporada. Biris Norte, en el último partido en casa del curso, decoró el Gol Norte con un emotivo tifo en honor al palaciego, en el que se podía leer la frase "El orgullo de Nervión" junto a dos imágenes del capitán defendiendo la elástica blanquirroja: una al principio y otra al final de su carrera. El lateral recibió un pasillo por parte de sus compañeros y un Celta de Vigo que no dejó pasar la oportunidad de rendirse ante el futbolista más laureado de la historia de la selección española, al que esperaban en el centro del campo todos los trofeos conseguidos a lo largo de su carrera como sevillista.

Las fotos del Sevilla Fc - Celta / Antonio Pizarro

La cantera protagonista y un adiós interrumpido

Corría el minuto 64 en un encuentro donde la tensión prácticamente podía cortarse con un cuchillo cuando Manu Bueno mandó el balón al fondo de las mallas para celebrar junto a Jesús Navas el que, a la postre, sería el gol de la victoria para el Sevilla Fútbol Club. Poco más de diez minutos después, el capitán blanquirrojo sería sustituido por Stanis Idumbo Muzambo para recibir una de las ovaciones más atronadoras que se han escuchado jamás en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El palaciego, visiblemente emocionado, se tomó su tiempo para decirle adiós a una grada que lo despidió como la leyenda que es: el jugador con más partidos y títulos que haya vestido la camiseta del combinado nervionense.