Un Oviedo enfrente todos los domingos
El Sevilla aprovechó la efectividad y las facilidades de un rival limitadísimo · Akor, Agoumé, Mendy y Alexis lideraron el 4-0
Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Oviedo
Sin caer en el error de restar méritos a los jugadores del Sevilla ni al cuerpo técnico por su planteamiento porque sin la efectividad mostrada y la decisión de determinados actores de segunda línea cualquier rival puede subirse a las barbas de esta plantilla, tener todas las jornadas enfrente a un adversario como el Oviedo garantizaría esa felicidad buscada por Antonio Cordón en su monumental evasiva al ser preguntado por los objetivos de la temporada.
Ante un rival que nunca presionó, que siempre llegaba tarde a todas las disputas y que cuenta con jugadores de incluso más baja calidad que los sevillistas, los de Almeyda encontraron al fin una tarde plácida y se dieron un festín para adornar tres puntos que eran obligados para no acudir al Bernabéu con el furgón de los bomberos detrás. Antes queda la Copa, sí. Y la Junta de Accionistas, otra final a muerte...
Pero esas facilidades que puso el equipo asturiano ayudaron a que apareciera el poco talento –o quizá un poquito más de lo justo– que hay en la plantilla. Brillaron mucho Akor Adams, Agoumé o Mendy, que salen en las descripciones de los goles, pero también otros que para algunos –o muchos– pasaron desapercibidos. Como Alexis Sánchez, que si hay quien piensa que en los primeros minutos ni se le vio no advirtió su excelente apertura de fuera adentro a Agoumé en el 1-0 cuando sólo habían pasado 3 minutos...
Defensa
Por fin Almeyda entendió que, independientemente de los nombres, la estructura es muy importante cuando la calidad no es muy sobrada. Pese a los muchos centrales de baja, hasta cuatro, mantuvo la defensa de tres y, sobre todo, mandó trabajo por delante con Sow y Alexis Sánchez, que tuvo acciones defensivas realmente espectaculares. Akor Adams orientaba la salida del juego rival en el inicio defensivo y estos dos apretaban. El Oviedo estuvo inutilizado con balón –en eso echó de menos a Cazorla–, y sólo Carmona y Cardoso sufrieron en los primeros minutos con Ilyas y sus entradas por esa banda.
Después, el bloque no se resintió nunca y sólo a balón parado pudo meterse el equipo de Carrión en el partido, pero el VAR no lo permitió. Bueno, también Mendy con su dinamismo cortó de raíz cualquier intento astur por medio. Por los pasillos exteriores todo se fió a los duelos y hasta Oso cumplió ante Hassan.
Ataque
El acierto fue la diferencia junto a no dar nunca vida al adversario. Ahí la clarividencia de Agoumé fue crucial. Es un jugador que piensa muy rápido y que ejecuta con calidad (si tuviera más velocidad no estaría en el Sevilla). Abrió el partido con la agilidad que le dio a la jugada su asistencia al primer toque a Akor Adams. Y a partir de ahí todo fue más fácil. El Sevilla aprovechó los fallos de concentración de la defensa ovetense, muy blandita en el duelo individual. Y ahí Akor Adams lo aprovechó. El nigeriano fue una figura que sus compañeros agradecieron porque fue una referencia capaz de ganar balones, aguantarlos y jugarlos con sentido.
Después, esta vez los cambios sí ayudaron. Curioso que el que menos lo hizo fue el que más halagos se llevó, Ejuke por su golazo. Miguel Sierra y Manu Bueno fueron más positivos para el equipo.
Virtudes
La efectividad y el trabajo.
Talón de Aquiles
Perder el norte como cuando se perdió tras el 4-1 al Barça puede ser peligroso. Cuidado.
Uno por uno
Vlachodimos Poco trabajo, justo lo que desea un portero, pero mantuvo siempre la calma y la confianza.
Cardoso Con alguna duda, el partido ideal para meterse en el grupo. Aunque está lejos.
Gudelj Volvió a la defensa e hizo un buen partido que le permitirá olvidarse de sus críticos, que tiene muchos.
Castrín Solvente ante un perro viejo como Rondón.
Carmona Autor de un robo clave, el del 1-0.
Batista Mendy Muy dinámico como pilar de la estructura y para que el bloque no perdiera el sitio. Encima, se sacó de la chistera un golazo. Es verdad que el Oviedo apretó poco en su zona y se soltó.
Agoumé Dos pases de lujo en el primer gol y en el tercero, sobre todo en el de Akor Adams dándole a la jugada mucha agilidad al primer toque y girando el tobillo.
Oso Se hizo fuerte en su banda y peleó cada balón como si llevara tiempo en la élite. Le faltó sacar a lucir su zurda.
Sow Su aparición en el 2-0 es lo que se le pide y lo que se suponía que iba a hacer más, aparecer desde segunda línea. Se marchó tocado.
Alexis Sánchez Algunos tardaron en verlo aparecer, pero su apertura a Agoumé en el 1-0 en el minuto 3 fue de lujo. Después se apretó los machos y defendió con raza.
Akor Adams Literalmente, un partidazo, con definición, cayendo a recibir, aguantando y haciendo jugar al equipo. Un gol que pudieron ser más y dos asistencias. Ahora que se va...
Manu Bueno Le dio mucho sentido al juego.
Ejuke Marcó el gol soñado. Antes, en su línea, el verso suelto que va por su cuenta.
Miguel Sierra Con ganas y con descaro.
Joan Jordán Pitos muy injustos.
