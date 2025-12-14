Un Oviedo enfrente todos los domingos

Alexis Sánchez ayuda a Agoumé en una pugna con Colombatto y con un rival en el suelo.

Sin caer en el error de restar méritos a los jugadores del Sevilla ni al cuerpo técnico por su planteamiento porque sin la efectividad mostrada y la decisión de determinados actores de segunda línea cualquier rival puede subirse a las barbas de esta plantilla, tener todas las jornadas enfrente a un adversario como el Oviedo garantizaría esa felicidad buscada por Antonio Cordón en su monumental evasiva al ser preguntado por los objetivos de la temporada.

Ante un rival que nunca presionó, que siempre llegaba tarde a todas las disputas y que cuenta con jugadores de incluso más baja calidad que los sevillistas, los de Almeyda encontraron al fin una tarde plácida y se dieron un festín para adornar tres puntos que eran obligados para no acudir al Bernabéu con el furgón de los bomberos detrás. Antes queda la Copa, sí. Y la Junta de Accionistas, otra final a muerte...

Pero esas facilidades que puso el equipo asturiano ayudaron a que apareciera el poco talento –o quizá un poquito más de lo justo– que hay en la plantilla. Brillaron mucho Akor Adams, Agoumé o Mendy, que salen en las descripciones de los goles, pero también otros que para algunos –o muchos– pasaron desapercibidos. Como Alexis Sánchez, que si hay quien piensa que en los primeros minutos ni se le vio no advirtió su excelente apertura de fuera adentro a Agoumé en el 1-0 cuando sólo habían pasado 3 minutos...

Defensa

Por fin Almeyda entendió que, independientemente de los nombres, la estructura es muy importante cuando la calidad no es muy sobrada. Pese a los muchos centrales de baja, hasta cuatro, mantuvo la defensa de tres y, sobre todo, mandó trabajo por delante con Sow y Alexis Sánchez, que tuvo acciones defensivas realmente espectaculares. Akor Adams orientaba la salida del juego rival en el inicio defensivo y estos dos apretaban. El Oviedo estuvo inutilizado con balón –en eso echó de menos a Cazorla–, y sólo Carmona y Cardoso sufrieron en los primeros minutos con Ilyas y sus entradas por esa banda.

Después, el bloque no se resintió nunca y sólo a balón parado pudo meterse el equipo de Carrión en el partido, pero el VAR no lo permitió. Bueno, también Mendy con su dinamismo cortó de raíz cualquier intento astur por medio. Por los pasillos exteriores todo se fió a los duelos y hasta Oso cumplió ante Hassan.

Ataque

El acierto fue la diferencia junto a no dar nunca vida al adversario. Ahí la clarividencia de Agoumé fue crucial. Es un jugador que piensa muy rápido y que ejecuta con calidad (si tuviera más velocidad no estaría en el Sevilla). Abrió el partido con la agilidad que le dio a la jugada su asistencia al primer toque a Akor Adams. Y a partir de ahí todo fue más fácil. El Sevilla aprovechó los fallos de concentración de la defensa ovetense, muy blandita en el duelo individual. Y ahí Akor Adams lo aprovechó. El nigeriano fue una figura que sus compañeros agradecieron porque fue una referencia capaz de ganar balones, aguantarlos y jugarlos con sentido.

Después, esta vez los cambios sí ayudaron. Curioso que el que menos lo hizo fue el que más halagos se llevó, Ejuke por su golazo. Miguel Sierra y Manu Bueno fueron más positivos para el equipo.

Virtudes

La efectividad y el trabajo.

Talón de Aquiles

Perder el norte como cuando se perdió tras el 4-1 al Barça puede ser peligroso. Cuidado.