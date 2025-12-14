Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Oviedo

Akor Adams y Batista Mendy saltan por un balón en el área del Oviedo.

El Sevilla encontró el triunfo más plácido de la temporada con un jugador con un protagonismo especial, Akor Adams justo antes de marcharse a la Copa de África. El nigeriano abrió la lata con un gol y dio dos asistencias más. Pero también hubo jugadores que dieron un rendimiento muy alto, como Agoumé y Alexis Sánchez. Eso sí, es verdad que enfrente había un adversario muy flojo, el Oviedo, que lleva seis jornadas sin marcar un gol.

Vlachodimos Poco trabajo, justo lo que desea un portero, pero mantuvo siempre la calma y la confianza.

Cardoso Con alguna duda, el partido ideal para meterse en el grupo. Aunque está lejos.

Gudelj Volvió a la defensa e hizo un buen partido que le permitirá olvidarse de sus críticos, que tiene muchos.

Castrín Solvente ante un perro viejo como Rondón.

Carmona Autor de un robo clave, el del 1-0.

Batista Mendy Muy dinámico como pilar de la estructura y para que el bloque no perdiera el sitio. Encima, se sacó de la chistera un golazo. Es verdad que el Oviedo apretó poco en su zona y se soltó.

Agoumé Dos pases de lujo en el primer gol y en el tercero, sobre todo en el de Akor Adams dándole a la jugada mucha agilidad al primer toque y girando el tobillo.

Oso Se hizo fuerte en su banda y peleó cada balón como si llevara tiempo en la élite. Le faltó sacar a lucir su zurda.

Sow Su aparición en el 2-0 es lo que se le pide y lo que se suponía que iba a hacer más, aparecer desde segunda línea. Se marchó tocado.

Alexis Sánchez Algunos tardaron en verlo aparecer, pero su apertura a Agoumé en el 1-0 en el minuto 3 fue de lujo. Después se apretó los machos y defendió con raza.

Akor Adams Literalmente, un partidazo, con definición, cayendo a recibir, aguantando y haciendo jugar al equipo. Un gol que pudieron ser más y dos asistencias. Ahora que se va...

Manu Bueno Le dio mucho sentido al juego.

Ejuke Marcó el gol soñado. Antes, en su línea, el verso suelto que va por su cuenta.

Miguel Sierra Con ganas y con descaro.

Joan Jordán Pitos muy injustos.