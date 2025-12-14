Sevilla-Oviedo: en directo el partido de Liga

El Sevilla FC y el Real Oviedo disputan en el Ramón Sánchez-Pizjuán su partido de la deximosexta jornada del Campeonato de Primera División desde las 14:00. Arbitra el castellano-manchego Isidro Díaz de Mera con Raúl González en el VAR.

Las bajas condicionan los onces iniciales de ambos equipos. Matías Almeyda se lleva la palma con hasta diez bajas: los sancionados Peque e Isaac y los nuevos lesionados Nyland y Azpilicueta, que se unen a Nianzou, Marcao, Kike Salas, Suazo, Rubén Vargas y Januzaj. En el Oviedo están sancionados su líder espiritual, Santi Cazorla, y Fede Viñas, ambos expulsados en el partido contra el Mallorca.

Ambos equipos llegan acuciados por la necesidad después de sendos empates en la jornada previa. El Sevilla ve cómo se va adelgazando su colchón de puntos con los puestos de descenso y afronta el partido con sólo dos de ventaja. Con sólo 10 puntos y como penúltimo llega el Oviedo, que tiene siete puntos menos que los sevillistas.

El partido llega envuelto en un ambiente enrarecido por la próxima venta del club de Nervión y la dura propuesta de cierre del estadio por un mes que ha realizado Antiviolencia. El lunes es la Junta General de Accionistas del Sevilla y el resultado podrá amainar o encrespar los ánimos.