Almeyda no recupera casi a nadie: convocatoria para el Oviedo con Juanlu y muchos canteranos

Con un total de diez bajas se va a presentar ante su gente el Sevilla para intentar enmendar la plana del derbi. Llega el colista al Ramón Sánchez-Pizjuán con el ambiente caldeadísimo por varios factores, desde la venta del club y la inminente Junta General de Accionistas hasta hasta la indignante propuesta de sanción de Antiviolencia pidiendo que se cierre durante un mes el estadio por la presunta incitación al odio de la pancarta-efeméride de los Biris.

Matías Almeyda, en contra de lo esperado, apenas recupera a Juanlu. Pese a que el club anunció casi a bombo y platillo el viernes con fotos de jugadores sonrientes la incorporación al grupo de algunos de los lesionados, léase Kike Salas, Suazo o Januzaj, lo cierto es que a la hora de la verdad el argentino apenas ha recuperado para el partido a Juanlu, que sufrió una pequeña lesión en el aductor en la Copa frente al Almendralejo. Tras aquel partido también se lastimó con una sobrecarga muscular Kike Salas, que parecía que iba a volver antes que su compañero de cantera. Pero no ha sido así. Tampoco Suazo, con el que era optimista Almeyda, ha podido llegar a tiempo. Sí está en cambio Alfon tras superar un proceso gripal.

El cuerpo técnico no quiere arriesgar ni forzar con jugadores que salen de lesión en medio de una tremenda plaga de dolencias musculares. De este modo están fuera de la convocatoriapor lesión o por salir de lesión ocho futbolistas: Nyland, Azpilicueta, Nianzou, Marcao, Kike Salas, Suazo, Rubén Vargas y Januzaj. Y a ellos hay que sumar a Peque, que cumple ciclo de cinco amarillas, e Isaac, que cumple su segundo partido de sanción por la roja en el derbi después de que el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 12 rechazara la suspensión cautelar pedida por el Sevilla siguiendo el mismo criterio que con el bético Antony tuvo el juzgado número 10 de esta instancia jurídica.

De este modo, Almeyda ha tenido que tirar de la cantera, del Sevilla Atlético para ser más concretos. El filial nutre la convocatoria con hasta ocho futbolistas, aunque algunos son más habituales como el meta Alberto Flores o el central Castrín, además del debutante en Primera Oso, sobre el que quiso dar tranquilidad el entrenador argentino ante los elogios que concitó su estreno en Mestalla.

De este modo, la lista vuelve a quedarse incompleta, con 22 jugadores en lugar de 23. Los convocados son Vlachodimos, Alberto Flores, Lorenzo; Carmona, Juanlu, Cardoso, Ramón Martínez, Castrín, Íker Muñoz, Oso; Gudelj, Mendy, Agoumé, Sow, Manu Bueno, Joan Jordán; Alfon, Ejuke, Miguel Sierra, Alexis; Akor Adams y Álex Costa.