Apelación suspende el cierre parcial del estadio Sánchez-Pizjuán mientras se resuelve el expediente

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol ha admitido las alegaciones del Sevilla contra la sanción del Comité de Disciplina para el cierre parcial de la grada de Gol Norte en sus pastillas centrales, detrás de la portería, durante tres partidos, además de una multa de 45.000 euros. Esta sanción sí está relacionada directamente con el lanzamiento de objetos y la suspensión del derbi durante un cuarto de hora y no tiene nada que ver con la propuesta de cierre total que realizó posteriormente Antiviolencia, dependiente del Consejo Superior de Deportes y el Ministerio del Interior.

Tal y como anunció el club, su gabinete jurídico presentó alegaciones a dicha sanción tras el derbi del pasado 30 de noviembre, al entender que se generalizaba castigando a todo ese sector de grada y que además ya ha identificado a cuatro personas que lanzaron objetos, en concreto siete botellas de agua y un mechero según el expediente del Comité de Disciplina de la RFEF.

El club incidió en que colaboró en todo momento con la Policía Nacional y además ha sido el único que ha identificado hasta ahora a los lanzadores, a los que impondrá una sanción tras abrirles expediente disciplinario.

Tras haber interpuesto en tiempo y forma un recurso a Apelación contra la resolución de Disciplina, el club logra que por ahora y mientras se resuelve este expediente por parte de los comités federativos se siga abriendo al completo la grada de Gol Norte en los partidos venideros.

El club también ha recurrido ya contra la propuesta de cierre total durante un mes hecha por Antiviolencia por la presunta incitación al odio que provocó, según este comité y los informes policiales, la enorme pancarta que se exhibió en Gol Norte por el 50º aniversario de Biris Norte, aunque el nombre del grupo radical, que está inscrito en el registro de ultras del Ministerio del Interior, no aparece en dicho tifo.