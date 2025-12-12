Tebas habla del cierre del estadio Sánchez-Pizjuán: "Hay que ser proporcional"

Javier Tebas se dirige a los medios durante la jornada 'La fuerza de todos contra el odio'.

El presidente de LaLiga habló de la desproporcionada propuesta de cierre del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y de los incidentes del derbi en el acto de presentación de la campaña La Fuerza de Todos contra el Odio, un encuentro realizado precisamente para buscar la colaboración de las distintas instituciones para erradicar la violencia en el deporte. Javier Tebas condenó el lanzamiento de objetos al final del derbi, pero también pidió "proporcionalidad" aún sin haber leído el informe de Antiviolencia pidiendo el cierre total del estadio durante un mes.

"No nos gustan las cosas que ocurrieron. Denunciamos los hechos y vigilamos siempre lo que sucede. Son situaciones deplorables, aunque afortunadamente puntuales, y trabajamos para solucionarlas", dijo en primer término Javier Tebas.

El presidente de la patronal de clubes no fue muy explícito ni se mojó mucho sobre la sanción propuesta, pero sí hablo de proporcionalidad ante los hechos que pide castigar Antiviolencia, que fue la exhibición de pancartas que presuntamente incitan al odio y el castigo, ya en el informe de esta comisión del Ministerio del Interior no se habla en ningún momento de lanzamiento de objetos: "Hay que ser proporcional. Desconozco las comunicaciones que ha habido y prefiero ver el informe antes de dar una opinión concreta".

Sí fue más explícito al valorar las palabras de Matías Almeyda sobre que el árbitro no podía esperar que tiraran flores y que un derbi es un derbi... "Sus palabras no ayudan. Uno puede sentir simpatía por su afición, pero debe dejarla a un lado. Mostrar compasión por una gamberrada no me parece correcto", reprochó.

Tebas insistió en que el fútbol español necesita unidad y responsabilidad para evitar que hechos aislados provoquen una imagen negativa de la Liga: "Debemos ser firmes frente al odio y los comportamientos que no representan a nuestro deporte".