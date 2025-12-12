Almeyda replica a Tebas y se centra en el Oviedo: "Todos los partidos sin finales"

Interesante comparecencia de Matías Almeyda por varios asuntos candentes. El entrenador del Sevilla no se quiso pronunciar sobre la propuesta de sanción de Antiviolencia de cierre total del Sánchez-Pizjuán tras el derbi. Pero sí atizó a Javier Tebas quien afeó este viernes al argentino que justificara de alguna forma el lanzamiento de objetos con su frase "no esperarían flores". "Para nosotros son todas finales y nuestra mentalidad es esa. Jugamos en casa nuevamente después de caer en un derbi. Vamos a poner muchas cosas en juego y esperamos levantar la situación", dijo del partido con el Oviedo.

El argentino no se pronunció sobre la propuesta de sanción. ¿Qué opinión tiene al respecto?: "Ninguna. No tengo ninguna. Lo que hable yo no significa nada. Para qué meter un título (titular) donde no lo tengo que poner". Pero sí replicó a Tebas tras su opinión de que Almeyda "hace poco bien al fútbol" con su opinión sobre los incidentes del derbi. "No lo escuché. Pero hace un mes y medio dije que tenían que disfrutar de esta Liga que tienen porque querían jugar un partido en el extranjero. Qué lástima que no se acordó de esa parte... ¿no?".

"No nos gustan las cosas que sucedieron en el derbi. Denunciamos los hechos y estamos vigilando", había dicho Tebas, quien fue preguntado por esas palabras de las flores de Almeyda: "No ayudan, no ayudan. Uno podrá tener una simpatía o no con su afición, pero ahí hay que quitarle la simpatía".

Incorporación de varios lesionados

Comenzó Almeyda hablando de los futbolistas que se han unido este viernes al grupo tras superar sus dolencias: Juanlu, Kike Salas, Suazo, Januzaj... "Por un lado incorporamos y por otro tenemos algunas bajas, pero estamos dentro de esta lucha constante y con mucho entusiasmo con el partido que viene. Hay que ver a cada uno individualmente. Los problemas físicos que han tenido, los que tienen... En el fútbol existe esta parte que a nadie le gusta y tenemos que ir modificando, pero somos un grupo y el que está, está".

En cuanto a las bajas abundó de esta forma: "Lo de Alfon es fiebre. Cuando tienes fiebre dos días seguidos te quedas más débil. Esperemos tenerlo y que sobre todo esté bien de salud. César (Azpilicueta) es muy importante para nosotros como persona y como futbolista".

El llanto de Azpilicueta tras lesionarse

Almeyda desveló cómo afectó anímicamente a Azpilicueta recaer en su lesión de aductor este jueves: "Ayer en el último momento del entrenamiento sufrió una lesión y vi cómo siente el fútbol porque acabó en un llanto bastante importante. Pensé que no iba a ver eso más en el fútbol. Estoy triste porque no lo tengo pero sigue siendo un ejemplo incluso en momentos de adversidad como este. Esperemos que no sean tantas semanas porque es un jugador importante, pero estará en nosotros darle la vuelta para que no se note su ausencia".

También fue preguntado por la opción de repetir zaga de cinco como en Mestalla: "Coincidíamos en el desorden por momentos del partido anterior (el derbi). Logramos ordenarnos con otro sistema (en Mestalla), privándonos de llegar a la portería rival con más frecuencia, pero sí tuvimos tenencia, movilidad y orden defensivo. Vi cosas que mejoraron y otras en las que tenemos que seguir creciendo. Cada rival juega de manera diferente y el domingo seguramente será distinto. Veremos de qué manera seguimos con ese orden".

Se explayó el argentino sobre la importancia de lo anímico en el rendimiento y el estado físico de los jugadores: "Es una mezcla. Cuando la parte mental está alta seguramente rindas un poco más y las cosas salgan mejor. Si no, muchas veces se ve reflejado. Es en el fútbol y en la vida. El partido pasado lo divido entre lo futbolístico, en el que mejoramos cosas, y otro en el que no me conformo porque lo teníamos prácticamente ganado".

El plan de partido con el Oviedo

Llega el colista a Nervión y es posible que le dé el balón al Sevilla con descaro: "Veremos cómo sucede. Ellos hay partidos en los que han merecido un poco más. Tienen cosas buenas, cosas que consideramos que podemos aprovechar, pero para nosotros son todas finales y nuestra mentalidad es esa. Jugamos en casa nuevamente después de caer en un derbi. Vamos a poner muchas cosas en juego y esperamos levantar la situación".

Sobre Oso y su esperanzador debut liguero también tuvo palabras: "Creo que fue una evolución buena. En la pretemporada fue bien y lo seguí viendo. Él lleva un proceso con los pasos adecuados. Entrena con nosotros, juega con el filial manteniendo el ritmo y preparándose. Le tocó jugar en Copa muy bien, en Valencia bien y sé que puedo contar con él. No me gustaría quemarlo. Vi muchas fotos de él, demasiadas fotos. Ha tenido cosas buenas, otras a mejorar y valoro sus ganas, intensidad, interpretación y las ganas de triunfar. Eso es lo que me gusta de los jugadores".

Y terminó hablando de cómo afecta al equipo la convocatoria para la Copa de África de Akor Adams y Ejuke. "Esto de que se vayan interrumpe bastante los procesos en los clubes, pero cuando yo llegué ya estaba así y se sabe cuando se contratan. Ya dije que no voy a poner excusas por nada y trataremos de modificar y ver la manera para tener jugadores en esa posición. Hablo mucho con el director deportivo y también de futuro".