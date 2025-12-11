Parte médico: Azpilicueta vuelve a lesionarse el aductor izquierdo y Nyland se lastima el sóleo

Día nefasto de noticias para el Sevilla. La misma jornada en que se ha conocido la propuesta de Antiviolencia del cierre del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por un mes se ha conocido que han caído dos nuevos lesionados musculares de la plantilla. Es particularmente grave el hecho de que uno de ellos sea Azpilicueta, que se tuvo que retirar por lesión del entrenamiento de este jueves. El otro es Nyland, que había perdido la titularidad a manos de Vlachodimos.

No se trata de lesiones graves. Lo más negativo es que coincide con un periodo pésimo de acumulación de otros lesionados y bajas. Para el domingo Matías Almeyda no podrá contar con al menos diez jugadores en el caso de Kike Salas o Juanlu se recuperen a tiempo. Porque Isaac -en espera de que la justicia ordinaria le conceda la suspensión cautelar- y Peque son bajas por sanción. Y a ellos se unen los lesionados de diversa consideración.

Además de Kike Salas y Juanlu están aún lesionados o en proceso de recuperación Nianzou, Marcao, Suazo, Rubén Vargas y Januzaj. Sumándoles a Azpilicueta y Nyland ya son nueve los lesionados o jugadores que salen de lesión más los dos sancionados. En el peor de los casos el Sevilla podría presentarse ante el Oviedo con once bajas.

Para Mestalla Almeyda ya no pudo completar una lista de 23 jugadores y sólo convocó a 21. Entonces aún estaban disponibles Azpilicueta y Nyland. El problema es particularmente grave en la defensa. Ahora mismo sólo tiene disponibles a Carmona, Ramón Martínez, Cardoso y Oso, además de Gudelj, que formó en la zaga de cinco que presentó contra el Valencia.

En el entrenamiento de este jueves Kike Salas ha tocado ya balón al margen del grupo. Y Juanlu ha hecho carrera continua pisando césped también aparte. Almeyda cruzará los dedos para que algún otro como Marcao o Suazo lleguen a tiempo.