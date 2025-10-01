Sevilla y Dos Hermanas concentran suelo para más de 14.000 viviendas protegidas

La Junta de Andalucía ha hecho pública este martes la primera bolsa de suelo para vivienda asequible, un inventario que pone a disposición parcelas con capacidad para 40.937 inmuebles en régimen de protección oficial en toda la comunidad autónoma. De ese total, Sevilla y Dos Hermanas reúnen terrenos para levantar más de 14.200 VPO, lo que supone el 34% de la oferta disponible en Andalucía.

Este registro, integrado a nivel autonómico por 659 parcelas con casi 1,5 millones de metros cuadrados de superficie (1.482.074), se enmarca dentro del Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobado el pasado febrero.

La iniciativa cuenta con la participación de los 13 municipios andaluces con más de 100.000 habitantes —entre ellos Algeciras, Málaga, Córdoba, Granada, Jerez de la Frontera y Sevilla— y persigue favorecer la construcción de viviendas a precios asequibles mediante la colaboración público-privada.

El peso de Sevilla y Dos Hermanas

Mapa de suelos disponibles para VPO en Sevilla y Dos Hermanas / JUNTA DE ANDALUCÍA

En el caso de la capital andaluza, la bolsa contempla la posibilidad de edificar 7.469 viviendas protegidas en 63 parcelas, que en conjunto suman 209.344 metros cuadrados. Los suelos se reparten entre 32 de uso residencial, 25 dotacionales y 6 terciarios, estos últimos reconvertibles en VPO gracias a la nueva normativa.

Por su parte, Dos Hermanas aporta espacio para 6.805 viviendas protegidas en 26 parcelas residenciales, de las cuales cerca de veinte se concentran en Entrenúcleos, el gran desarrollo urbano en expansión del municipio. Estos terrenos son en su mayoría de titularidad privada, pero gestionados por el propio Ayuntamiento nazareno.

Tres vías de aprovechamiento en Sevilla

En la capital hispalense, los terrenos incluidos en esta bolsa se articulan a través de tres mecanismos distintos. En primer lugar, 32 suelos residenciales libres para promotores públicos y privados. Entre ellos se encuentran espacios en Palmas Altas y Cruz del Campo, los dos nuevos barrios en construcción de la capital hispalense, así como parcelas en la Alameda de Hércules, Torreblanca, Sevilla Este o León XIII.

En segundo lugar, 6 suelos terciarios reconvertidos en residenciales, que antes estaban destinados a oficinas, hoteles o comercios. Gracias al decreto, se han incorporado en esta categoría parcelas que permiten la construcción de 252 VPO en Cruz del Campo, 164 en Palmas Altas o 75 en Emilio Lemos (Sevilla Este).

Y por último, 25 suelos dotacionales con cambio de uso a residencial protegido. Este mecanismo abre la puerta a cerca de 2.000 viviendas en distintas zonas de la ciudad, entre ellas el solar de Chapina (Triana) con unas 140 VPO, 313 en Palmete, 343 en El Pino, 123 en Pino Montano, 308 en el Polígono Aeropuerto y 207 en Sevilla Este (Doctora Navarro Rodríguez), además de otras localizaciones en San Jerónimo, Santa María de Robledo o la calle Marruecos.

Aunque parte de las parcelas son privadas, la mayor parte de los suelos en Sevilla y Dos Hermanas pertenecen a la Gerencia de Urbanismo hispalense o el Ayuntamiento nazareno. A ello se suma el papel de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que ofrece parcelas con capacidad para unas 600 viviendas en la capital.

Una “herramienta fundamental”

Durante la presentación, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, subrayó que esta bolsa supone una “herramienta fundamental para dar respuesta a la escasez de vivienda”, al tiempo que destacó la necesidad de la colaboración entre el sector público y el privado. Según indicó, el suelo ya estaba disponible, “únicamente faltaba visibilizarlo, ordenarlo y ponerlo a disposición con criterios claros y transparencia”.