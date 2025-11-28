El Ayuntamiento de Sevilla aprueba el aparcamiento de San Martín Porres con 250 plazas para residentes y rotación

El gobierno local de José Luis Sanz ha dado este viernes el paso definitivo para hacer posible la construcción del aparcamiento subterráneo en San Martín de Porres del distrito Triana.

Se trata de una iniciativa privada para construir y explotar, mediante concesión de 40 años, un aparcamiento subterráneo que tendrá carácter mixto: que atienda a los residentes de la zona y con plazas en rotació para satisfacer las demandas de las actividades de servicio que se dan en el entorno inmediato, tanto comerciales como sanitarias y asistenciales.

La junta de gobierno ha acordado este viernes declarar la idoneidad y eficiencia de la contratación de estas obras y validar la propuesta que ha sido objeto de los estudios y análisis correspondientes para la tramitación y posterior licitación. Ahora se abre un mes el expediente para recibir alegaciones.

Está previsto que esta iniciativa privada realice una inversión inicial de unos 8,2 millones de euros (sin IVA).

El parking tendrá unas 250 plazas. Las características de este aparcamiento subterráneo son dos plantas (-1 y -2), de forma que en la primera planta se ubicarían 119 plazas para vehículos, 8 para motos, incluyendo plazas PMR y puntos de recarga, y en la segunda planta 130 plazas para vehículos y 17 para vehículos de dos ruedas. Esta segunda planta sótano dispondría también de una zona para residentes, dotada con 32 plazas para el vecindario, una de ellas reservada para personas con movilidad reducida.

Estos documentos como los restantes serán expuestos públicamente durante un mes para la presentación de alegaciones.

"Volvemos a dar un paso decisivo para que se pueda llevar a cabo uno de los grandes compromisos del alcalde José Luis Sanz, que es habilitar nuevas zonas para aparcamientos en la ciudad atendiendo a la demanda y así cubrir el déficit existente en la ciudad", ha declarado el portavoz Juan Bueno.