Vuelos baratos desde Sevilla por el puente de diciembre: estos son los destinos disponibles desde 25 euros

El puente de diciembre es el último ciclo festivo antes de las navidades, de ahí que muchos elijan hacer una escapada para aprovecharlo. Este año, los trabajadores podrán disfrutar de hasta tres jornadas completas de descanso, en un periodo que abarca desde la tarde del viernes, 5 de diciembre, víspera del Día de la Constitución, hasta la noche del lunes 8, festivo de carácter nacional por el Día de la Inmaculada Concepción. Aunque falta apenas un mes, los más rezagados todavía están a tiempo de planificar su próximo viaje.

Las aerolíneas que operan en el Aeropuerto de San Pablo ofrecen vuelos directos a multitud de destinos entre los que elegir. Además, existen alternativas a un precio realmente económico si lo que necesitas es ajustar el presupuesto al máximo. A continuación, repasamos las principales alternativas de vuelos directos desde Sevilla disponibles para el próximo puente de la Constitución.

Destinos nacionales: Palma, desde 44 euros

Aquellos viajeros que apuesten por una escapada por España encontrarán destinos infaliables a precios de saldo, como Palma de Mallorca. Ryanair ofrece vuelos de ida y vuelta desde 44 euros por persona, entre el 5 y el 8 de diciembre. Otro destino en liza es Alicante, disponible por solo 60 euros.

Si lo que te apetece es turismo de sol y playa, la aerolínea irlandesa dispone asimismo de vuelos a Tenerife Sur desde 86 euros. Finalmente, Barcelona es otra opción segura. La ciudad condal cuenta con infinidad de lugares de interés como la Sagrada Familia, la Casa Batlló o el Parque Güell, adonde podrás acercarte por solo 124 euros, precio de ida y vuelta por persona.

Destinos internacionales: viaja por Europa por menos de 90 euros

El puente de diciembre puede ser también una excelente oportunidad para salir al extranjero y conocer otras latitudes. De acuerdo con el comparador Skyscranner, Rabat es la alternativa más barata y una de las más próximas a la que podemos recurrir. Ryanair ofrece vuelos directos a la capital de Marruecos desde 83 euros. Mayor ganga es viajar con Vueling Esauira, la "Ciudad del Viento de África", con vuelos por 25 euros, eso sí, entre el 6 y el 9 de diciembre.

En el Reino Unido, más allá del clásico Londres, es posible conocer otros destinos como Mánchester. La capital del fútbol es una ciudad que conjuga cultura, ocio y una historia que merece la pena conocer. El precio de los vuelos de ida y vuelta para el punte de diciembre se sitúa en 82 euros por persona.

Si lo que buscas es un viaje exprés, Breslavia (o Wroclaw, en polaco) es tu mejor opción. La ciudad, reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial, está más cerca de Sevilla que nunca y dos días bastan para conocer sus principales atractivos. Ryanair oferta vuelos directos por 59 euros entre el 6 y el 8 de diciembre.

Por otro lado, si tienes la oportunidad de pedir días libres adicionales en el trabajo, Lyon es una alternativa interesante ahora que EasyJet ha recuperado su ruta directa con la capital hispalense. La ciudad francesa posee una historia milmilenaria que recogen sus numeros vestigios de época romana. Los vuelos de ida y vuelta a este destino, capital del cine y referente gastronómico del país vecinos, están disponibles desde 73 euros por persona.