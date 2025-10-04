Vueling inaugura una nueva ruta entre Sevilla y Esauira, la perla del Atlántico marroquí

La aerolínea Vueling ha inaugurado este sábado su nueva conexión directa entre Sevilla y Esauira, un destino situado en la costa atlántica de Marruecos, con el primer vuelo de la temporada.

El vuelo VY7340 despegó del Aeropuerto de Sevilla a las 08:16 horas y aterrizó en Esauira a las 08:37 horas, marcando el inicio de este nuevo enlace internacional que refuerza la conexión de Andalucía con el norte de África.

Según ha informado la compañía, la ruta operará durante toda la temporada de invierno con una frecuencia semanal, cada sábado, y a partir del 28 de octubre se ampliará a dos vuelos semanales, los martes y sábados.

Con esta incorporación, Vueling consolida su apuesta por la conectividad internacional de Andalucía, ofreciendo una alternativa atractiva para quienes buscan destinos culturales y de playa durante los meses de invierno.

Esauira, conocida como la “Ciudad del Viento de África”, es un paraíso para los amantes del windsurf y el kitesurf. Su medina, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, su ambiente relajado, las extensas playas bañadas por el Atlántico y su clima templado durante todo el año, convierten a esta ciudad costera en un destino ideal para combinar descanso, naturaleza y cultura, señala Vueling.

Además de esta nueva ruta desde Sevilla, la aerolínea también operará vuelos directos desde Barcelona durante todo el invierno, con dos frecuencias semanales, los lunes y viernes, facilitando así el acceso a Esauira desde dos de las principales ciudades españolas.