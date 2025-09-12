Vueling ofrece billetes a precio de saldo desde Sevilla: todos los destinos a los que puedes hacer una escapa este otoño

Los archipiélagos, el norte o capitales europeas, entre los destinos de la nueva promoción de vuelos baratos de Vueling.

Vueling ha lanzado una promoción de vuelos baratos en plena vuelta a la rutina y con el objetivo de incentivar las escapadas durante este otoño. Los clientes de la aerolínea de bajo coste podrán disfrutar de importantes descuentos en los billetes para volar a varios destinos de su red durante los próximos meses.

Las ofertas permanecerán activas en la web de la compañía hasta el próximo 24 de septiembre y será válida para vuelos hasta el 14 de diciembre. Estos descuentos ya están disponibles para los vuelos con origen en el Aeropuerto de San Pablo de Sevilla, que detallamos a continuación.

De Sevilla a Canarias o París: vuelos desde 12 euros

Los sevillanos podrán acogerse a la nueva promoción de Vueling para volar hasta una decena de destinos. La mayoría son destinos nacionales de sol y playa, lo que confiere la oportunidad ideal para seguir disfrutando del mar más allá del verano.

Esta promoción después de que Ryanair haya suprimido sus rutas hacia Tenerife Norte y Gran Canaria desde Sevilla para la próxima temporada de invierno. La oferta incluye asimismo grandes ciudades, destinos en el norte de España y metrópolis europeas:

Mallorca: ida desde 12,04€, ida y vuelta desde 39,98€

Lanzarote: ida desde 17,99€, ida y vuelta desde 47,98€

Santiago de Compostela: ida desde 20,99€, ida y vuelta desde 46,98€

Fuerteventura: ida desde 19,99€, ida y vuelta desde 55,98€

Gran Canaria: ida desde 19,99€, ida y vuelta desde 37,98€

Barcelona: ida desde 24,99€, ida y vuelta desde 52,99€

Bilbao: ida desde 25,99€, ida y vuelta desde 44,98€

Londres: ida desde 70,91€, ida y vuelta desde 109,90€

Tenerife: ida desde 29,99€, ida y vuelta desde 69,98€

París: ida desde 42,99€, ida y vuelta desde 85,98€

Los descuentos están sujetos a la disponibilidad de plazas y son solo válidos para vuelos directos operados por Vueling en las rutas seleccionadas. Los billetes deberán adquirirse a través de vueling.com, o bien a través de la aplicación móvil de la aerolínea. El precio final con el descuento ya añadido se mostrará directamente en el apartado de pago.

Desde Málaga, viaja a Roma o Ámsterdam desde 50 euros

La oferta desde el Aeropuerto de Málaga se amplía a otros destinos internacionales, para los que se pueden comprar vuelos desde 50 euros:

Ámsterdam: ida desde 67,92€, ida y vuelta desde 142,91€

Roma: ida desde 50,99€, ida y vuelta desde 82,98€

Bruselas: ida desde 66,99€, ida y vuelta desde 126,40€

Cardiff: ida desde 59,99€, ida y vuelta desde 92,98€

Descuento del 25% en Avios

Asimismo, la aerolínea ofrece descuentos exclusivos para los miembros de su programa de fidelización. Los socios obtendrán un 25% de descuento en el importe de sus billetes abonados con Avios total o parcialmente. Los interesados deberán identificarse como Vueling Club durante el proceso de reserva para ver aplicado automáticamente el descuento en la pantalla de pago. En caso de no disponer de Avios suficientes para cubrir el importe del vuelo, se podrá pagar el resto con otro método de pago.

Esta promoción se puede canjear, por ejemplo, para volar de Málaga a Tenerife por 24,99€ (70,98€ ida y vuelta).