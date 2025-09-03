Ryanair suspende las conexiones entre Sevilla y Canarias tras su desplante por las tasas aeroportuarias

Ryanair ha anunciado este miércoles la supresión de más de un millón de plazas en los aeropuertos de España para la próximo temporada de invierno. La compañía irlandesa eleva de este modo el recorte a un total de 2 millones de plazas, que se desviarán hacia Italia, Marruecos o Croacia, según ha dicho su consejero delegado, Eddie Wilson.

La aerolínea de bajo coste achaca esta decisión a las tasas aeroportuarias aplicadas por Aena, que considera "excesivas y poco competitivas". Por este motivo, Ryanair cerrará su base en Santiago de Compostela y suspenderá todos sus vuelos a Vigo y Tenerife Norte en los próximos meses, que se unen así a los aeropuertos de Jerez y Valladolid que la empresa ya abandonó en verano. Pero ¿cómo le afecta este recorte al Aeropuerto de San Pablo en Sevilla?

Vueling, principal alternativa para viajar en invierno a Canarias

Sevilla se librará, en principio, del recorte de plazas anunciado por Ryanair para este invierno, que afectará sobre todo a los llamados aeropuertos regionales. No obstante, el aeropuerto sevilllano sí se verá afectado de forma indirecta por la pérdida de algunas conexiones nacionales. La cancelación de todos los vuelos de Ryanair en el aeropuerto de Tenerife Norte, el más perjudicado, desde el inicio de la temporada de invierno, pondrá fin a las rutas que hasta ahora conectaban la isla con Sevilla. Vueling quedaría en este caso como la principal alternativa para viajar a Tenerife.

Según han confirmado fuentes oficiales de Ryanair, la capital hispalense perdería también su conexión con Gran Canaria durante los próximos meses, la cual no recuperaría al menos hasta marzo.

Ryanair ha recortado un 10% de su oferta de asientos en el archipiélago y ha cancelado 36 conexiones con la península hacia Barcelona, Madrid o Valencia.

La decisión de Ryanair ha afectado a otros aeropuertos como el de Vitoria, donde se reducen las plazas de la compañía en un 2%, y logra mantener así su conexión con Sevilla. Continuarán asimismo el resto de las rutas hacia los aeropuertos 'grandes' de Barcelona, Alicante, Valencia, Santiago, Palma, Ibiza, Lanzarote y Fuerteventura.

La aerolínea irlandesa ofreció durante la pasada temporada de invierno 51 rutas desde el aeropuerto de San Pablo de Sevilla, donde tiene una base para seis aviones tras una inversión de 600 millones de dólares. Además, incorporó dos nuevos destinos hacia Roma (Fiumicino) y Trieste.

Sevilla, menos perjudicada que Vigo o Zaragoza

Sevilla, junto a Málaga —que solo pierde su conexión con Santiago de Compostela y Santander— conforman una excepción que ha golpeado de lleno a los aeropuertos de ciudades con un tamaño similar, como Zaragoza, donde Ryanair recortará sus plazas en un 45%. De este modo, la capital aragonesa perderá este invierno sus conexiones con Bruselas, Santiago, Londres, Marrakech y Milán, además de la eliminación definitiva de sus rutas hacia Palma, París y Fez.

En Vigo, la compañía suspende la conexión que mantenía con Londres, después de que Ryanair suprimiera la ruta hacia Barcelona la pasada primavera. La empresa reducirá en un 38% su capacidad en el aeropuerto de Santander, donde elimina sus conexiones hacia Milán, Roma, Viena o París.