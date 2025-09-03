Los destinos a los que podrás volar desde Sevilla con la nueva promoción de Iberia que rompe los precios

Iberia ha puesto en marcha una nueva campaña de vuelos a precios económicos coincidiendo con el fin de la temporada alta. Con el fin de que los usuarios puedan planificar sus próximas vacaciones, la aerolínea ha activado ofertas que permiten volar a cualquiera de los destinos de su red durante los próximos meses.

Así, la compañía permite de encontrar vuelos nacionales desde 21 euros o viajar a Estados Unidos por menos de 200 euros. A continuación, te explicamos dónde consultar las ofertas y cuáles son los destinos disponibles para vuelos con origen en el Aeropuerto de San Pablo de Sevilla.

¿Qué vuelos serán más baratos desde Sevilla?

Las ofertas estarán activas hasta el 22 de septiembre y se pueden consultar tanto en la web de Iberia como en la app. Además, la campaña incluye la opción de "Descuento con mis Avios", mediante la que los clientes de Iberia Plus que canjeen sus puntos pueden obtener hasta un 25% de descuento.

En el caso de Sevilla, se podrá volar a los siguientes destinos nacionales:

Madrid , desde 25 euros

, desde 25 euros Almería , desde 49 euros

, desde 49 euros Valencia , desde 49 euros

, desde 49 euros Melilla , desde 54 euros

, desde 54 euros Lyon, desde 72 euros

El importe corresponde al precio de ida y es aplicable a vuelos entre el 1 de octubre de 2025 y el 11 de junio de 2026, salvo excepciones recogidas en las condiciones de la promoción.

Vuelos nacionales desde 21 euros

Dentro del territorio nacional, Iberia ofrece billetes a Alicante, Granada, Pamplona o Ibiza por 21 euros por trayecto. Desde 25 euros, será posible volar a Bilbao, San Sebastián, Oviedo, Santiago de Compostela, Santander Valencia, Sevilla o Palma de Mallorca. Mientras, el precio de los viajes con destino a La Coruña, Vigo, Jerez, Logroño o Castellón, entre otros, será de 29 euros.

En cuanto a los viajes a las Islas Canarias, los billetes tendrán un precio a partir de 35 euros por trayecto.

Viajar a Europa por menos de 60 euros

La aerolínea invita asimismo a idear escapadas económicas al continente europeo. Así, es posible encontrar dentro de esta campaña billetes a Oporto o Lisboa desde 25 euros por trayecto. Otras ciudades que ofrecen precios muy atractivos son Venecia (39€), París (42€), Roma (45€) o Londres (59€).

Aparte de las grandes capitales europeas, esta promoción también incluye vuelos a destinos de invierno como Inssbruck (59€), la ciudad austriaca en la que practicar esquí alpino; o Tromso (99€), la localidad noruega ideal para observar las auroras boreales.

Iberia también ofrece vuelos a destinos en el norte de África, con vuelos directos a Argel y Marrakech por 35 y 41 euros por trayecto, respectivamente.

Otros vuelos a Estados Unidos, América Latina y Oriente

La compañía aérea ha extendido la promoción a los billetes con destino a Estados Unidos, en vuelos directos sin escalas. Los precios son desde 187€ para Nueva York, Chicago y Washington desde 190€, Boston y San Francisco desde 195€, Miami desde 205€, Orlando desde 240€, Los Ángeles desde 245€ y Dallas por 264€ por trayecto.

Por otro lado, se ofertan vuelos a 20 destinos de 16 países de América Latina con precios que oscilan entre 207€ a Puerto Rico y los 343€ de Río de Janeiro. Los nuevos destinos que Iberia inaugurará en Brasil en diciembre y enero también se incluyen en esta promoción, Fortaleza (298€) y Recife (315€).

Finalmente, los vuelos diarios a Doha se pueden adquirir por 350 euros y volar a Tokio será posible desde 397 euros por trayecto.