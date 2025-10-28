Sevilla recupera los vuelos directos a Lyon: precios, frecuencias y qué ver en la antigua capital de la Galia romana

El aeropuerto de Sevilla continúa ampliando su oferta de destinos internacionales para la actual temporada de invierno. La aerolínea EasyJet ha inaugurado esta semana cuatro nuevas rutas que conectarán la capital hispalense con Berlín, Milán-Malpensa, Ámsterdam y Lyon. Esta última se erige como la gran novedad tras años sin un enlace regular directo entre Sevilla y la ciudad francesa.

Después de comenzar a funcionar el pasado domingo, los billetes para viajar a Lyon ya están disponibles en la web de EasyJet. Además, la aerolínea ha confirmado que mantendrá estas nuevas conexiones durante la temporada de verano, cuyos billetes saldrán a la venta durante las próximas semanas. A continuación, te detallamos las frecuencias y los precios de los nuevos vuelos entre Sevilla y Lyon.

Vuelos a Lyon desde 90 euros durante el puente de diciembre

Esta nueva ruta contará con dos frecuencias semanales desde el Aeropuerto de San Pablo. Los vuelos saldrán de Sevilla los jueves a las 13:40, con llegada a Lyon a las 15:55 horas; y el domingo despegarán a las 9:55 y aterrizarán en Lyon a las 12:10 horas del mediodía. En cuanto a los precios, de acuerdo con la propia web de EasyJet:

Durante el mes de noviembre, es posible encontrar vuelos desde 69 euros, e incluso más baratos durante la última semana con motivo del Black Friday

En navidades , ¡los precios se abaratan! Los billetes para volar en diciembre oscilarán entre 28 y 60 euros, aunque con incrementos significativos en fechas clave como, por ejemplo, el 4 de enero (343€).

, ¡los precios se abaratan! Los billetes para volar en diciembre oscilarán entre 28 y 60 euros, aunque con incrementos significativos en fechas clave como, por ejemplo, el 4 de enero (343€). Los precios de los billetes para el primer trimestre de 2026 se mantienen estables, desde solo 30 euros, aunque suben de cara a San Valentín (63€) o vísperas de Semana Santa (88€).

Las combinaciones de ida y vuelta oscilan entre los 90 euros que puede costar viajar a Lyon durante el puente de diciembre y los más de 400 euros que puede suponer hacerlo la semana de Navidad.

Qué ver en Lyon: de la antigua Roma al Renacimiento

Lyon es la tercera ciudad más grande de Francia, solo por detrás de París y Marsella. Ubicada en la confluencia de los ríos Ródano y Saona, cuenta con una historia bimilineraria tras haber sido capital de la Galia durante la época del Imperio Romano o acaparar el monopolio de la seda en el siglo XVI.

Vestigio de este pasado es el Teatro Galo-Romano, en la colina de Fourvière, con capacidad para 10.000 personas. En la actualidad, mantiene su gradería y se ha restaurado para albergar espectáculos culturales. También se conserva el Odéon, construido en el año 100 d.C. y, en paralelo, puedes visitar el Museo Arqueológico Romano LUGDUNUM que se encuentra justo al lado.

Teatro Galo-Romano de Lyon. / lyon.es

A lo largo de la ciudad se sitúan otras reliquias de época romana como las Termas de la calle Farges, el Anfiteatro de las Tres Galias, un mauselo en la plaza Wernet o una cripta con los restos de mártires paleocristianos en la iglesia de San Iraneus.

Por otro lado, el casco antiguo o Vieux Lyon es un barrio de arquitectura medieval y renacentista que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Este lugar destaca por sus fachadas coloridas, sus tiendas de artesanía y sus encantadores pasajes (traboules) que permiten cruzar de una calle a otra a través de patio interiores, como el Tour Rose o el Longe Traboule. Este es también el lugar perfecto para descubrir Lyon, capital gastronómica de Francia, a través de platos típicos como la cervelle de canut o la quenelle.

Traboule de la Tour Rouse en Lyon. / lyon.es

Entre los monumentos más destacados se encuentra la Catedral de San Juan Bautista, con una arquitectura de transición del romano al gótico. La entrada es gratuita y alberga coloridas vidrieras y un reloj astronómico del siglo XV. Otros puntos de interés de Lyon son: