Nuevos vuelos directos entre Sevilla y Marsella: frecuencias, precios y qué ver en la capital de la Costa Azul

Sevilla contará con una nueva conexión con Marsella para la próxima temporada de verano 2026. La aerolínea de bajo coste Transvia, perteneciente al grupo Air France-KLM, operará esta línea dos veces por semana a partir del 9 de abril de 2026, dentro del plan de crecimiento de la compañía para conectar más ciudades españolas con Francia, Países Bajos y Bélgica.

Los billetes para la próxima temporada de verano, que se extenderá del 29 de marzo al 31 de octubre de 2026, ya pueden adquirirse a través de la web oficial de Transavia, que también una plataforma de reventa, ideada para ofrecer una mayor flexibilidad a los pasajeros a la hora de planificar sus viajes. A continuación, te detallamos las frecuencias y los precios de los nuevos vuelos directos entre Sevilla y Marsella.

Ida y vuelta de Marsella, desde 90 euros

Esta nueva ruta contará con dos frecuencias semanales desde el Aeropuerto de San Pablo. Los vuelos saldrán los jueves y domingos a las 16:20 horas, con llegada a Marsella a las 18:25 horas. En cuanto a los precios, según la propia web de Transavia:

Superada la Semana Santa, durante el mes de abril es posible encontrar vuelos entre 64 y 74 euros

es posible encontrar vuelos entre 64 y 74 euros En vísperas del puente del 1 de mayo , los precios ascienden hasta los 99 euros.

, los precios ascienden hasta los 99 euros. Durante el mes de junio, los vuelos se mueven entre los 36 y 53 euros. En la primera quincena de julio, últimas fechas disponibles hasta el momento, destacan ofertas desde 29 euros.

Las combinaciones de ida y vuelta oscilan entre los 151 euros que puede costar viajar a Marsella durante el puente de mayo y 88 euros de una escapada de fin de semana durante la tercera semana de junio.

El Vieux Port o Notre Dame de la Garde, imprescindibles de Marsella

Marsella es la segunda ciudad más poblada de Francia y la capital de la Costa Azul. Se trata de un destino que conjuga todos los atractivos de una gran urbe con idílicas playas de aguas turquesas. Uno de los lugares que refleja esta conexión de la ciudad con el Mediterráneo es el Vieux Port.

El Vieux Port es la principal zona de ocio de Marsella. / Oficina de Turismo de Marsella

Luis XIV ordenó construir el viejo puerto en el siglo XVII para proteger a Marsella de los invasores. Hoy en día se trata de uno de los principales atractivos turísticos gracias a su reconversión como puerto deportivo y a la conservación de los anitguos talleres y el Faro de Santa María. En las inmediaciones se encuentran asimismo el Ayuntamiento (Maire de Marseille), el Museo del Jabón o la iglesia de Saint-Ferréol les Augustins.

El Vieux Port es un lugar vivo a lo largo de todo el día: por la mañana podrás observar el trasiego de barcos y pescadores y, por la tarde, puedes pasear y tomarte una copa de pastis, una típica bebida anisada, en alguna de sus terrazas.

Notre Dame de la aGrde ofrece una de las mejores vistas de la ciudad. / Oficina de Turismo de Marsella

Otra de las visitas obligadas es a la Basílica de Notre Dame de la Garde. Situada en una colina, este lugar ofrece una de las mejores vistas de Marsella. La iglesia fue construida a partir del 1853 y destaca por su estilo neobizantino recubierta de mármol y la estatua dorada de 11 metros de la Virgen María en la cúspide del campanario. Se puede vistar todos los días de 7:00 a 18:15 horas.

Por su parte, ir a alguna de las playas de la Costa Azul es la mejor forma de disfrutar del clima cálido y agradable de Marsella. Su costa combina calas estrechas de roca caliza con imponentes acantilados. La oferta de playas urbanas es extensa y, entre las más famosas, destacan la Plage du Prophète, las Plages du Prado o la Pointe-Rouge.