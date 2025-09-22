Sevilla tendrá un vuelo directo a Marsella desde marzo dos veces por semana

La aerolínea low-cost Transavia, perteneciente al grupo Air France-KLM, ampliará su red de destinos desde Sevilla con una nueva conexión con Marsella para la próxima temporada de verano 2026, y otra con Toulouse, prevista para finales de octubre, en el marco de la temporada de invierno. Con estas incorporaciones, la compañía contará con once destinos europeos desde la capital andaluza, consolidando su apuesta por el mercado sevillano.

La ruta a Marsella operará durante la temporada estival, que se extenderá del 29 de marzo al 31 de octubre de 2026, y se enmarca dentro del plan de crecimiento de la aerolínea para conectar más ciudades españolas con Francia, Países Bajos y Bélgica. Esta expansión supondrá un incremento del 17% en el número de plazas disponibles respecto al verano anterior, según ha informado la compañía en un comunicado.

Los billetes para esta nueva temporada ya están disponibles en la web oficial de Transavia, que también ofrece una plataforma innovadora de reventa de billetes, diseñada para facilitar la planificación y ofrecer mayor flexibilidad a los pasajeros.

Antes del inicio del verano, Transavia estrenará la ruta Sevilla-Toulouse a partir de finales de octubre, con dos frecuencias semanales (jueves y domingos), ampliando así su operativa durante la temporada de invierno.

Actualmente, Transavia conecta Sevilla con Ámsterdam, Eindhoven y Róterdam (Países Bajos); Bruselas (Bélgica); y con las ciudades francesas de Burdeos, Lyon, Montpellier, Nantes y París. La inclusión de Marsella y Toulouse consolida a Sevilla como una de las principales bases operativas de la aerolínea en España.