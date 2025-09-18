El aeropuerto de Sevilla tendrá inversiones para ampliar la zona de control de seguridad de pasajeros y los aparcamientos

El plan de inversiones aeroportuarias de Aena, que se incluirá en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el próximo lustro 2027-2031, contempla para el aeropuerto de Sevilla las siguientes actuaciones por orden de prioridad:

Ampliación zona de control de seguridad de pasajeros

Nuevo edificio del servicio de extinción contra incendios (SEI)

Ampliación de aparcamientos

Simulador de fuego

Plan fotovoltaico

Actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal. Renovación climatización y PCI, accesos de llegadas, nueva pasarela de embarque 10 y 11, renovación aseos, plataforma de gestión energética, nueva sala VIP

La cuantificación de las inversiones que se necesitan para abordar esos proyectos de Sevilla es aún una incógnita hasta que el Ministerio apruebe el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031. En octubre, ese documento se somete a consultas y, una vez que se apruebe definitivamente, se podrán conocer las inversiones que le tocan a Sevilla, aclara Aena.

En el periodo 2022-2026, el proyecto ya contempló y se cumplió para Sevilla la reforma y ampliación del edificio terminal y de la central eléctrica y el recrecido de la pista de vuelo con una inversión de 80 millones de euros.

El subdelegado del Gobierno central, Francisco Toscano Rodero, ha precisado este jueves que “no podremos conocer el desglose exacto de las inversiones reguladas, es decir, aquellas vinculadas directamente con la actividad aeronáutica del aeropuerto, hasta que finalice el proceso de tramitación”. “Con esta inversión (aún por cuantificar) garantizamos el crecimiento continuado de la actividad de nuestro aeropuerto, tanto en el transporte de mercancías, como de pasajeros”, ha explicado Toscano sobre la doble faceta de San Pablo de transporte de mercancías y de pasajeros.

13.000 millones a nivel nacional

El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) es el instrumento básico de definición de las condiciones mínimas necesarias para garantizar la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras aeroportuarias y la adecuada prestación de los servicios aeroportuarios básicos de la red de aeropuertos de Aena, todo ello establecido por periodos quinquenales.

A nivel nacional, el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, prevé una inversión total 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 millones de euros corresponden a inversiones reguladas, mientras que el resto se destinará a actuaciones no reguladas (asociadas a la actividad comercial).

Tras el exhaustivo análisis de los técnicos de Aena, que es la empresa aeroportuaria más grande del mundo por número de pasajeros y por capitalización bursátil, los 46 aeropuertos y 2 helipuertos de Aena en España recibirán las inversiones que precisen para, como hasta ahora, cumplir todos los requisitos de capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental.

Todo ello basado en una estrategia transversal de sostenibilidad en el que los aeropuertos de Aena serán cero emisiones (Net Zero) en 2030, dentro del DORA que ahora se propone.

Las inversiones reguladas se debatirán a propuesta de Aena en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas, un procedimiento reglado por la Ley 18/2014.

También se presentará en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de cada región, integrado por representantes de administraciones de ámbito nacional y local y de los sectores económico y social. Finalizado el proceso de consultas, la propuesta de inversiones se integrará en la propuesta de Documento de Ordenación y Regulación aeroportuaria 2027-2031 (DORA) para continuar su tramitación hasta la aprobación definitiva del Consejo de Ministros.

El modelo tarifario de Aena está diseñado para facilitar las inversiones necesarias paraatender la demanda futura y garantizar elevados estándares de seguridad, calidad y sostenibilidad. El objetivo de Aena es que este ciclo inversor sea compatible con la preservación de unas de las tarifas más competitivas de Europa.

El ministro Óscar Puente con el presidente Pedro Sánchez en el acto de presentación del plan de inversiones de Aena / Ministerio de Transportes

Declaraciones del ministro Óscar Puente

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que la propuesta de inversión en la red de aeropuertos españoles recogida en el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que regulará el sector en el periodo 2027-2031, mejorará “la competitividad de la economía y la movilidad, así como el bienestar de la ciudadanía”. Según ha incidido, esta ola inversora permitirá acomodar las infraestructuras al crecimiento previsto del tráfico aéreo demandado, mejorar la experiencia de los pasajeros e impulsar la sostenibilidad medioambiental.

Así lo ha asegurado durante su intervención en el acto de presentación de este plan de inversiones elaborado por Aena, empresa aeroportuaria dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El evento, al que también ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido lugar en el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

La propuesta de inversión de Aena para el periodo 2027-2031 de 13.000 millones de euros supone el mayor volumen de inversiones aeroportuarias de las últimas dos décadas. Según ha expresado Puente, “es necesaria una nueva gran ola inversora de Aena en todos aquellos aeropuertos que se aproximan a su capacidad teórica máxima”. Porque, tal y como ha expuesto, “muy previsiblemente 2025 marcará un récord de tráfico, ya que podría superar los 320 millones de pasajeros”.

Así, ha apuntado que la propuesta inversora contemplada en el DORA III es “una guía fundamental de la política de infraestructuras del Gobierno de España en el sector del transporte aéreo”, mediante la que los aeropuertos “servirán el interés general y contribuirán positivamente al desarrollo económico y social y a la cohesión territorial de España”.

Las tarifas más competitivas de Europa

En su intervención, Puente ha insistido en que las infraestructuras de Aena ofrecen unos servicios aeroportuarios óptimos con las tarifas más competitivas de Europa. Las tarifas aeroportuarias de Aena, según ha declarado, “son el elemento central de la sostenibilidad económica del sistema aeroportuario español”.

Al respecto, ha incidido en que éstas se definen todos los años mediante fórmulas matemáticas contempladas en una normativa específica española y comunitaria, en un proceso posteriormente supervisado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo independiente.

Puente ha reiterado su compromiso de compaginar “la preservación de la alta competitividad de las tarifas aeroportuarias españolas” con las inversiones en la red de aeropuertos durante el próximo lustro.

En esta línea, ha defendido que el marco regulador aeroportuario español “proporciona una preciada certidumbre” a todos los actores del transporte aéreo que operan en España “y está considerado uno de los más exigentes y mejor diseñados de la Unión Europea”.