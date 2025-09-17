Turkish Airlines inicia sus vuelos con Sevilla y conectará la capital andaluza con más de 200 destinos internacionales

Autoridades turcas cortan la tarta con el alcalde de Sevilla, el director del aeropuerto y autoridades de la Junta y la Subdelegación del Gobierno

Turkish Airlines, la compañía aérea turca que opera más destinos del mundo desde Estambul, ha estrenado este miércoles 17 de septiembre sus vuelos a Sevilla, su sexto destino en España.

"Estamos encantados de ofrecer a nuestros pasajeros una nueva opción de viaje con el lanzamiento de nuestros vuelos a Sevilla, uno de los lugares más antiguos de España. Los vuelos traerán nuevas oportunidades tanto para el turismo como para los negocios; mientras crece aún más la capacidad comercial y turística en toda la región. A través de nuestra base de operaciones con una ubicación única, Estambul, continuaremos uniendo culturas y continentes en todo el mundo", ha destacado por parte de la compañía el presidente de la junta directiva y del comité ejecutivo de Turkish Airlines, Ahmet Bolat.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recalcado que "hoy se cumple un sueño" porque el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía llevan mucho tiempo trabajando para hacer realidad esta conexión directa con Turkish Airlines, que vuela al principal aeropuerto de Estambul, de Turquía, y nos conecta con más de 200 destinos en todo el mundo, fundamentalmente en Asia, África y Oceanía".

Sergio Millanes, director del aeropuerto, ha indicado también que Sevilla podrá conectarse con "cualquier destino del mundo, incluso se pueden hacer escalas con Norteamérica" y con los 355 destinos del globo a los que llega Turkish Airlines. "Es un hito que cambia por completo el tipo de aeropuerto en el que estamos trabajando aquí ¿Por qué? Porque es la primera nueva ruta con la compañía que tiene más conectividad de todas. Conectamos con un hub, que es Estambul, que tiene muchos más de 200 destinos. Es un salto añadido y nos pone directamente más cerca del mundo".

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano Rodero, ha celebrado este estreno de Turkish Airlines. "Es una de las compañías más importantes que operan a nivel mundial. Para nosotros esto supone que a Sevilla se le abre un abanico de oportunidades de negocios y también la capacidad de mejorar el intercambio cultural y un futuro compartido para dos ciudades milenarias como son Estambul y Sevilla".

Valoración de la compañía

Turkish Airlines subraya que Sevilla es "uno de los centros turísticos más destacados de España" y "uno de los destinos más atractivos de España con su rico patrimonio que se extiende desde la antigüedad hasta la civilización omeya, su impresionante arquitectura y su reconocida cocina andaluza.que la capital andaluza se sumará a su red del sur de Europa, fortaleciendo aún más su conectividad global".

Con este lanzamiento, Sevilla se convierte en el sexto destino de la aerolínea en España después de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao.

Turkish Airlines operará vuelos diarios entre el aeropuerto de Estambul y el aeropuerto de Sevilla, con el objetivo de mejorar la conectividad regional y brindar a sus pasajeros más alternativas de viaje.

Los clientes que compren billetes antes del 30 de septiembre de 2025 pueden viajar de Estambul a Sevilla a partir de 180 dólares americanos (USD), y de Sevilla a Estambul a partir de 148 euros, válido para viajes hasta el 15 de marzo de 2026. Las tarifas promocionales se basan en el sitio web oficial de Turkish Airlines y pueden variar en las oficinas de ventas y agencias de viajes. Para obtener información www.turkishairlines.com o el teléfono +90 444 0 849.

El aeropuerto de Sevilla tiene más capacidad

El director del aeropuerto Sergio Millanes ha aclarado que San Pablo tiene capacidad para recibir más conexiones nuevas. "Por supuesto que en la zona de pasajeros se irá actuando a medida que sea necesario. Nosotros en los aeropuertos siempre estamos trabajando en esa dirección. Hay diferentes fases de proyectos en función de las necesidades que se van poniendo en marcha y en función de cómo va evolucionando el tráfico. Tenemos ahora una ampliación inminente de la zona de carga de mercancías".

Horarios del vuelo diario