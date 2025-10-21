Un espectáculo de drones y música en directo deslumbrará a Dos Hermanas este viernes: "Me encantó, absolutamente impresionante"

El próximo viernes, 24 de octubre, el municipio sevillano de Dos Hermanas acogerá una nueva edición de DroneArt Show, un espectáculo inigualable en el que se fusionan la música en directo con la danza aérea de cientos de drones que van creando diferentes imágenes en el cielo. Coreografiado con precisión, este concierto al aire libre pinta la noche con luz, color y asombro para el pueblo nazareno.

Tras visitar ciudades como Barcelona o Los Ángeles, este espectáculo con reconocimiento internacional aterrizará en el Hipódromo de Dos Hermanas, a las 21:30 horas, para deslumbrar al público con una increíble coreografía aérea que transforma el cielo nocturno en un lienzo de estrellas, flores y otras figuras. Todo ello acompañado de la música en directo de un cuarteto de cuerdas rodeado de decenas de velas encendidas, lo que confiere a la escena una belleza única y muy original.

Venta de entradas

DroneArt Show Sevilla tendrá lugar el próximo viernes, 24 de octubre a las 21:30 horas en el Gran Hipódromo de Andalucía, ubicado en Avenida de las Universidades, en Dos Hermanas. La duración del concierto es de 65 minutos y al recinto se podrá acceder desde las 19:30 horas. Puesto que las entradas no están numeradas se aconseja acudir con tiempo y llevar ropa de abrigo, ya que se trata de un evento al aire libre. Además del show el público podrá disfrutar de la oferta gastronómica instalada para la ocasión y de la arquitectura del hipódromo iluminado de manera exclusiva con decenas de velas.

DroneArt Show es apto para todas las edades y accesible para personas con movilidad reducida en todas las zonas excepto en la grada superior. Las entradas están a la venta a través de su página web con precios que oscilan entre los 28 y los 60 euros por persona según el tipo de pase que se adquiera (VIP, explanada, Priority, etc.).

Qué es DroneArt Show

DroneArt Show es un espectáculo al aire libre que combina música clásica en vivo con un show de drones iluminados en el cielo. Mientras un cuarteto de cuerdas interpreta obras de compositores como Vivaldi o Tchaikovsky, cientos de drones se sincronizan para formar figuras y coreografías luminosas al ritmo de la música. Todo ocurre en un ambiente mágico, rodeado de miles de velas, lo que convierte la experiencia única que combina arte, tecnología y naturaleza.

Este evento se celebra en grandes espacios abiertos, como parques o hipódromos y hasta el momento ha recorrido ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona, Londres o Los Ángeles. Su duración ronda los 60 minutos y suele realizarse al anochecer para aprovechar el contraste de luces. Más allá de su belleza visual, DroneArt Show destaca por ofrecer una nueva forma de disfrutar la música clásica, acercándola a públicos de todas las edades, siendo valorado como una de las propuestas sensoriales más originales del momento.