Entradas gratuitas al Alcázar de Sevilla para los sevillanos: conciertos, pases temáticos y visitas guiadas

Los Reales Alcázares de Sevilla, a través del ayuntamiento de la ciudad, ponen en marcha este mes tres nuevas propuestas culturales de diferente índole que son completamente gratuitas para los sevillanos y residentes de la hispalense.

Todos estos pases son gratuitos para las personas nacidas y/o residentes en la ciudad de Sevilla, por lo que bastará con adquirir el ticket a través de la página web de los Reales Alcázares y enseñar, en la puerta del recinto (con acceso a través del Patio de Banderas) el Documento Nacional de Identidad que acredite el nacimiento o residencia en la hispalense.

Programación gratuita

En total son tres los tipos de visitas que el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha durante este mes: temáticas, guiadas y conciertos de piano.

Visitas temáticas

Las visitas temáticas Las bodas del emperador se podrán disfrutar los jueves, viernes y sábados a las 18:00 horas. La duración de esta visita es de 60 minutos, aunque el acceso debe efectuarse 15 minutos antes de la hora de inicio de la actividad.

Visitas guiadas

Además de los pases temáticos también se realizarán visitas guiadas por los jardines y palacios de los Reales Alcázares los miércoles, viernes y domingos a las 11:00 horas. En este caso el acceso también se realiza por el patio de Banderas. Durante el recorrido las personas visitantes podrán descubrir todos los rincones en los que se celebró una de las bodas imperiales más importantes de la historia de Europa.

Conciertos de piano

Junto a las visitas el Ayuntamiento de Sevilla también ha inaugurado el ciclo de música El piano del almirante, con el que se podrá disfrutar de cuatro conciertos de piano que se celebrarán en el salón que lleva el mismo nombre. Estos tendrán lugar a las 20:00 horas. Con estas iniciativas el consistorio sevillano ha querido acercar algo con tanto valor patrimonial como es el Alcázar de Sevilla a la Cultura y las Artes.

Un poco de historia

El conjunto del Real Alcázar de Sevilla tiene sus orígenes en la evolución que la antigua Hispalis romana, la Spali de tiempo de los godos, experimentó durante la Alta Edad Media, cuando la ciudad pasó a denominarse Ixbilia. Y más concretamente a comienzos del siglo X, en el momento en que el Califa de Córdoba Abderrahmán III an-Násir ordenó el levantamiento de un nuevo recinto de gobierno, la Dar al-Imara, en el flanco meridional de la ciudad, según los testimonios más fidedignos, algo que sucedió en el año 913. El espacio de poder más característico de Sevilla se encontró ya ligado al puerto de la ciudad, la sede más relevante de su actividad económica.

La conquista castellana del territorio en el siglo XIII, entre los años 1248 y 1249, dotó al Real Alcázar de la condición que permanece hasta nuestros días: sede de la Corona y ámbito del poder municipal de la ciudad. Se levantaron entonces palacios como el Gótico, el Palacio Mudéjar de Pedro I, a mitad del siglo XIV. A este marco arquitectónico tienen que añadirse los elementos que dan vida al Real Alcázar de Sevilla en cada momento: los nuevos usos de los espacios, los jardines, el agua que aparece por todos los rincones, en una especie de compensación al Guadalquivir al que se le fue quitando el espacio.

A día de hoy el Alcázar de Sevilla es uno de los monumentos de mayor interés turístico de la ciudad además de tratarse del palacio real en uso más antiguo de Europa y que sigue estando activo. En el año 1987 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto a la Catedral de Sevilla y el Archivo de Indias.