La Fábrica de Artillería de Sevilla se convertirá en un punto de encuentro para artistas de todo el mundo

El próximo mes de noviembre, durante los días 27, 28 y 29, la Real Fábrica de Artillería de Sevilla se convertirá en el escenario de OFFF Sevilla, un festival internacional de creatividad, diseño y cultura digital que convierte cada año a la capital andaluza en un punto de encuentro para artistas, diseñadores, desarrolladores y profesionales de la comunicación de todo el mundo.

Celebrado en un lugar emblemático como es la Fábrica de Artillería de Sevilla, este evento ofrece a lo largo de tres jornadas un programa de conferencias, talleres, instalaciones y experiencias interactivas que exploran las tendencias más innovadoras del arte y la tecnología.

Avance de artistas asistentes

En la edición de 2025 OFFF Sevilla contará con los siguientes artistas, a espera de que haya nuevas incorporaciones a lo largo de las próximas semanas:

David Carson

Sibling Rivalry (Mitch Monson)

Erin Saroksky

Base Design

Snask

Samar Maakaroun

Volvox Labs

Johanna Jaskowska

CODA

Arillatype.Studio

Lo Siento

María Medem

Lucía Types

Ana Penyas

Zesar Bahamonde

Noemí Gimeno

Laura Millán

Que es OFFF

Offf nació hace 20 años como un festival de cultura post-digital con el propósito de ser fuente de inspiración y punto de encuentro para mentes creativas de todo el mundo. A día de hoy se ha convertido en un evento de referencia, un generador de una comunidad internacional que invita a participar a cualquier persona que esté deseosa de aprender y compartir su aprendizaje.

En las charlas, talleres y encuentros que propicia Offf se reúnen leyendas del diseño gráfico y la comunicación, innovadores de la imagen en movimiento, desarrolladores de la estética web más experimental, diseñadores de sonido y músicos, exploradores de la interacción avanzada, pensadores, artistas del software y todas aquellas mentes innovadoras y creativas que hacen avanzar la cultura post-digital.

Sevilla es una ciudad históricamente unida a la creatividad, situada en una región donde lo visual se manifiesta como una parte importante de la identidad. Este festival convierte a la hispalense en punto de encuentro y conexiones entre el sur de Europa y el resto del mundo como un lugar para conectar, hacer crecer e inspirar a las personas a través de la creatividad y la interdisciplinariedad. Offf Sevilla es un espacio de intercambio entre la red internacional de Offf, los profesionales creativos y artistas andaluces y el público asistente que refuerza el pujante sector andaluz de la innovación y la creatividad dándole visibilidad.