Cante flamenco y jazz a orillas del Guadalquivir en el Café Cantante de Puerto de Cuba: todos los conciertos de 2025

El próximo martes, 21 de octubre, el cantaor David Fernández actuará junto a su madre, Esperanza Fernández y Juan Anguita a la guitarra en el ciclo de conciertos de Café Cantante, una iniciativa que arrancaba la semana pasada en Puerto de Cuba Café del Río, en el Muelle de las Delicias, de la mano de Rocío Luna.

Durante la velada la cantaora, ganadora de la Lámpara Minera 2023, dejó su sello en cada interpretación, derrochando técnica y emoción, con guiños a figuras esenciales del flamenco como Enrique Morente y Lole y Manuel, a quienes rindió homenaje en un dúo mágico junto al artista invitado Arcángel. La actuación contó, además, con el acompañamiento de Francis Gómez a la guitarra y Emilio Castañeda y El Petete al compás, completando una noche de gran calidad artística y hondura flamenca que marcó el inicio de este nuevo ciclo musical.

Inspirado en los tradicionales cafés cantantes de principios del siglo XX, el ciclo Café Cantante busca recuperar el formato íntimo y cercano de este tipo de espacios, reuniendo a las grandes figuras del flamenco y del flamenco jazz en un lugar único que invita a la cercanía entre el público y los artistas.

El próximo martes, 21 de octubre, será el turno de David Fernández, con su madre Esperanza Fernández como artista invitada y con Juan Anguita a la guitarra. Tras la actuación tendrán lugar la de Rafael de Utrera, el día 28 del mismo mes, y la deJesús Méndez el 4 de noviembre.

En su segunda parte del ciclo, entre el 11 de noviembre y el 2 de diciembre, esta iniciativa explorará nuevos sonidos y fusiones en las que el flamenco dialoga con el jazz, el soul y otras músicas contemporáneas para crear un ambiente único a orillas del Guadalquivir. Artistas como Canito, Diego Villegas, Caracafé o Rycardo Moreno aportarán su creatividad y visión vanguardista al escenario de Puerto de Cuba Café del Río, un espacio que inspira tanto a músicos como a espectadores.

Organizado por el Grupo Puerto de Cuba La Raza, este ciclo se celebrará todos los martes a las 20:00 horas hasta el 2 de diciembre, en un entorno privilegiado junto al Guadalquivir. Las entradas tienen un precio de 20 euros y pueden adquirirse a través de la plataforma de El Corte Inglés. Las puertas del local se abren desde las 18:30 horas, por lo que se puede disfrutar de una consumición previa o durante el espectáculo, en un ambiente acogedor y cercano que combina música, arte y gastronomía.

Programación completa