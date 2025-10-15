Dos días de música electrónica en el Coto de las Canteras de Osuna: un festival único en Andalucía al más puro estilo europeo

El fin de semana del 21 y 22 de noviembre la conocida como Petra de Andalucía de Osuna será el escenario ideal para la que promete ser una de las mejores fiestas electrónicas de la región. Organizada por el colectivo Noon Música Moderna y el sello discográfico Métrica Music, las ruinas romanas ursaonense albergarán un evento único en la provincia de Sevilla con un entorno inigualable.

Durante dos días y con hasta dos escenarios, cientos de personas se concentrarán en este lugar emblemático de Osuna para disfrutar de la mejor música y el mejor ambiente.

No es la primera vez que este colectivo hace parada en la provincia de Sevilla. Unos días antes de este evento el 7 de noviembre habrá otro organizado por Noon Musica Moderna con una localización secreta que se dará a conocer en las horas anteriores a la cita. Lo mismo sucedió la primavera pasada, cuando la comunidad de artistas se desplazó hasta el pueblo de El Real de la Jara para hacer vibrar a su público con la mejor música desde el castillo de la localidad.

Por el momento las entradas para el evento de noviembre en Osuna no han salido a la venta por lo que desde la organización alientan a las personas interesadas a estar atentas a sus canales de comunicación.

Quién hay detrás de Noon

Noon Música Moderna es un colectivo de artistas andaluces unidos para crear experiencias culturales atractivas en las que la música, la localización y sobre todo las personas sean los protagonistas. Para ello crean escenarios diferentes para colectivos pequeños de ciudadanos y ciudadanas concienciadas con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

Uno de sus mayores diferenciadores es la elección de los espacios de celebración, ya que se dedican a encontrar y transformar lugares singulares e inauditos en escenarios inolvidables, asegurandose de que cada evento sea una experiencia única y memorable.

Originan contenido de calidad en las diferentes plataformas digitales mediante proyectos audiovisuales, vinculando los eventos en videostreaming a la promoción cultural y turística de Andalucía. Siempre abiertos a nuevas ideas y propuestas, buscan expandir sus horizontes y ofrecer experiencias que marquen la diferencia en la escena electrónica actual.