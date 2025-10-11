La «comarca secreta» de Sevilla de la que habla National Geographic: Es famosa por sus vinos y sus pueblos de cuento

En la provincia de Sevilla existen varias zonas conocidas por su tradición vitivinícola, especialmente durante los meses de otoño e invierno. Tal es el caso de la zona del Aljarafe, en concreto de pueblos como Umbrete, Benacazón o Bollullos de la Mitación o de la Campiña, en lugares como Carmona, Fuentes de Andalucía o La Campana.

De todas estas comarcas hay una, sin embargo, que ha captado la atención de la prestigiosa revista de viajes National Geographic: la Sierra Norte de Sevilla. Un enclave único por la belleza de sus pueblos y su entorno, con un paisaje distinto al del resto de lugares en Sevilla, y por su distinguida tradición vitivinícola, conocida en todo el país.

Setecientos lagares para producir el mejor de los vinos

Tal y como señalan en National Geographic, esta comarca contaba, en el siglo XIX, con nada más y nada menos que setecientos lagares, el lugar en el que se prensa la uva para elaborar el vino. «En aquella época había registradas unas 3450 hectáreas de viñedo», añaden. Estos fueron creándose en la zona desde el siglo XV.

Muchos de ellas se ubicaban, sobre todo, en los pueblos de Cazalla de la Sierra, Constantina o Guadalcanal, alcanzando fama mundial por sus aguardientes, lo que dio lugar a que entre los siglos XIX y XX muchas sociedades comerciales se establecieron en esta zona para fabricar y vender el aguardiente de la comarca. Llegaron a haber a lo largo de la historia hasta 67 fábricas en Cazalla de la Sierra, por ejemplo. Entre ellas destacan marcas como Anís Kruger, Machaquito, Anís Cazalla, Torre del Oro, Triunfante, Giralda, Clavel o Miura, aunque solo algunas de ellas han seguido existiendo hasta la actualidad.

En el caso de Constantina, esta localidad serrana vivió su época de mayor apogeo del vino en la década de los años 40, con 18 fábricas de anís contabilizadas, cinco bodegas exportadoras de vino y dos fábricas de alcohol. Hoy sigue en funcionamiento la destilería de la Violetera, creada en los años 60 y cuyas instalaciones se pueden visitar en la actualidad.

La raíz histórica de estas cepas es tan antigua que se ha llegado a afirmar que de las viñas del siglo XVI surgieron los primeros plantones cultivados en América. Sea como fuere, la Sierra Norte de Sevilla, además de destacar por sus bellos paisajes y sus costumbres, también lo hace por una gastronomía inigualable y unos destilados de considerable fama nacional.

El encanto de sus pueblos y aldeas

Más allá de esta tradición que ha otorgado a estos pueblos fama en todo el país e incluso en otros lugares del mundo, los pueblos que conforman la comarca de la Sierra Norte destacan por su aspecto encantador y la belleza de los paisajes que los rodean.

La Sierra Norte de Sevilla se encuentra en la zona más septentrional de la provincia, formando parte de la Sierra Morena. Limita al norte con Extremadura (Badajoz) y con la comarca de la Cuenca Minera, al este con el Valle Medio del Guadalquivir, al sur con la Vega del Guadalquivir, y al oeste con El Condado y Los Pedroches. Está conformada por los pueblos de Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, El Pedroso, El Real de la Jara, El Ronquillo, Guadalcanal, La Puebla de los Infantes, Las Navas de la Concepción y San Nicolás del Puerto.

La Sierra Norte de Sevilla se encuentra dentro del Parque Natural de la Sierra Norte, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Sus paisajes de dehesas, encinares y bosques de alcornoques invitan al senderismo y otras actividades en la naturaleza como ciclismo y escalada, al avistamiento de aves y a disfrutar del aire puro. De todos los lugares mágicos que se pueden encontrar en sus inmediaciones destacan las Cascadas del Huéznar, el nacimiento del río del mismo nombre y el Cerro de Hierro, un antiguo complejo minero de formas kársticas espectaculares.

Más allá del entorno, sus pueblos blancos rebosan encanto y tradición. Localidades como Constantina, Cazalla de la Sierra, San Nicolás del Puerto o Alanís conservan un rico patrimonio histórico con castillos, iglesias y calles empedradas llenas de vida. La gastronomía, basada en productos ibéricos, setas, aceite y vino, completa una experiencia auténtica que mezcla cultura, paisaje y sabor. La Sierra Norte de Sevilla es, en definitiva, un destino ideal para quienes buscan calma, naturaleza y belleza no muy lejos de la capital hispalense.