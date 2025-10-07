El pintoresco pueblo sevillano de origen prehistórico que se encuentra entre montañas y embalses

Al este de la provincia de Sevilla, entre la Vega del Guadalquivir y las primeras estribaciones de Sierra Morena, se encuentra La Puebla de los Infantes, un pintoresco pueblo blanco de media montaña que discurre entre montes y embalses y que cuenta con una gran cantidad de arroyos.

Rodeado por extensas dehesas de encinas, alcornoques y quejigos, que alternan con bosques de galería, este pueblo es rico en flora y fauna gracias a su situación geográfica y a la gran presencia de agua que hay en él, rodeado por los embalses de José Torán y del Retortillo. La localidad cuenta, además, con un extraordinario manantial abastecedor de agua natural, La Aliseda.

Su historia

Los primeros indicios de civilización en La Puebla de los Infantes corresponden con el periodo Neolítico (3000 años a. C.) entre los arroyos El Toril y el de La Dehesilla, zona pródiga en agua. De este período se conserva en el pueblo una estela-menhir neolítica encontrada en La Dehesilla por un agricultor con su arado en los primeros años de este siglo XXI y que posiblemente representa una diosa de la fertilidad. Tras estos orígenes por estas tierras han transcurrido turdetanos, celtíberos, romanos, musulmanes, mudéjares, moriscos y cristianos.

Tras la conquista cristiana el núcleo poblacional quedó despoblado durante cien años. En este contexto, en el siglo XIV se comenzaría a construir un castillo a modo de fortaleza que acabaría siendo el origen del actual pueblo. Este castillo se construye bajo los auspicios del Concejo de Sevilla, formando parte de la red de los de frontera occidental.

Más allá de esta construcción, en La Puebla de los Infantes se levantan varias edificaciones de gran importancia, como la ermita de Santa Ana o la iglesia de Santiago o el lavadero público Las Pilas. De los años 20 destaca la casa proyectada por el arquitecto Aníbal González, Villa Emilia, conocida en el pueblo como “La Casa Bonita”.

Razones para visitar La Puebla de los Infantes

A pesar de no ser uno de los pueblos más conocidos en las rutas turísticas de la provincia, La Puebla de los Infantes es una localidad con un valor patrimonial, histórico y paisajístico sin igual.

El Museo de Artes y Costumbres Populares “Curro el Herrero” cuenta con con labores, útiles y artesanía de los siglos XIX y XX. Los yacimientos arqueológicos de molinos hidráulicos harineros de los arroyos Aliseda y Retortillo, particularmente en este el de Sofío son otros de los atractivos turísticos de la localidad, a los que se une el patrimonio de caleras, que coloca a La Puebla de los Infantes a la cabeza de los pueblos que más han conservado en pie sus hornos artesanales, pues se mantienen una veintena de ellos.

Más allá de su pasado y costumbres, la gastronomía, en la que la naturaleza de La Puebla de los Infantes nutre las despensas de las casas y establecimientos de restauración junto con la belleza de su entorno convierte a esta localidad serrana en un destino perfecto en la provincia de Sevilla para disfrutar de la calma, el aire puro, la buena comida y la hospitalidad de sus vecinos y vecinas.