Tres lugares cerca de Sevilla para disfrutar de la berrea, el espectáculo natural más impresionante del otoño

Durante la segunda mitad del mes de septiembre y la primera quincena de octubre, la naturaleza es testigo de uno de los espectáculos más impresionantes del otoño: la berrea del ciervo. Este fenómeno no es otra cosa que su ritual de apareamiento coincidente con el periodo de celo de los machos de ciervo rojo, quienes emiten unos fuertes sonidos guturales para captar la atención de las hembras. Se inicia así un auténtico ritual en el que los machos compiten por adueñarse del territorio, golpeando sus astas, cuya recompensa para los ganadores será conseguir el mayor número de hembras posibles de las que habitan en su territorio.

Este acontecimiento de muestra de poder es un espectáculo que se repite cada año y que se ha convertido en un atractivo turístico en la provincia, pudiendo participar en numerosas visitas organizadas durante todo el mes de septiembre y octubre para presenciar esta curiosa demostración de dominio y autoridad en el mundo animal.

En la provincia de Sevilla, así como en otros sitios de la región, existen varios lugares en los que es posible pasar un fin de semana y disfrutar no solo de la naturaleza sino de este fenómeno que se hace especialmente intenso con la caída del sol. Si bien es cierto que la mayor densidad de población de este animal se concentra en la comarca de la Sierra Norte, también hay ciervos localizados en el área de Doñana, concretamente en los pueblos de Villamanrique, Aznacázar y Pilas.

Consejos para disfrutar de la berrea

Para escuchar la berrea es aconsejable adentrarse en el monte, a poder ser de noche, de manera silenciosa y en grupos reducidos. Los puntos más altos son los más idóneos para observar este ritual, aunque es necesario tener paciencia y asumir que no siempre es posible escucharlos. Una de las opciones más cómodas para ello es acudir a un camping cercano a estos lugares y tratar de dormir en tienda de campaña para poder escuchar con mayor precisión el sonido emitido por los ciervos. En contraposición a esto también se puede hacer vivac en aquellos lugares en los que esté permitido.

Almadén de la Plata

Es el lugar de la provincia de Sevilla que cuenta con mayor población de ciervos rojos. Por este motivo el Ayuntamiento de Almadén de la Plata suele organizar cada año actividades que giran en torno a este fenómeno natural. Desde mediados de septiembre hasta finales de octubre, el Parque Natural El Berrocal se convierte en el escenario perfecto para disfrutar de esta excursión que suele realizarse a primera hora de la mañana.

La visita se realiza con el acompañamiento de un guía, que acercará a las personas interesadas a las mejores zonas de observación. Se trata de una actividad que tiene una duración de casi tres horas y que se realiza en plena naturaleza, lo que dificulta el acceso a personas con problemas de movilidad.

La Puebla de los Infantes, Alanís o Constantina

Otros de los pueblos que suelen organizar actividades en torno a la berrea durante los meses de septiembre y octubre son La Puebla de los Infantes, Alanís o Constantina. Para ser más eficaz a la hora de situarse cerca del lugar en el que pueden estar los ciervos en esta época del año es aconsejable ponerse en contacto con sus ayuntamientos, ya que si no organizan ninguna actividad tendrán información de cómo disfrutar del fenómeno yendo particularmente.

Aznalcázar

Aunque en menor medida, la zona del Aljarafe perteneciente al Parque Nacional de Doñana también presenta población de ciervos rojos que durante esta época del año se dejan oír. Junto a la localidad de Aznalcázar también es posible escuchar la berrea en las inmediaciones de Villamanrique de la Condesa o de Pilas.