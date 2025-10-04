Día Mundial de los Animales: tres reservas en Sevilla con especies en conservación de distintos lugares del mundo

El 4 de octubre tiene lugar la celebración del Día Mundial de los Animales, una fecha cuya que se conmemoró por primera vez en 1925 en Berlín y que está promovida por la Organización Mundial de Protección Animal con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies y concienciar acerca del respeto y la protección de todos los seres vivos.

Esta fecha recuerda que los animales no solo forman parte esencial de los ecosistemas, sino que también cumplen un papel fundamental en la vida humana, ya sea como compañeros, en la agricultura, en la investigación o como parte de la riqueza natural. Con la celebración del Día Mundial del Animal se pueden visibilizar cuestiones como el maltrato, el abandono y la pérdida de hábitats, promoviendo acciones individuales y colectivas en favor de su bienestar.

En la ciudad de Sevilla y su provincia existen tres espacios dedicados a la protección y conservación de diferentes especies animales que están abiertos al público durante todo el año. Estas reservas y centros de conservación ofrecen hábitats seguros para especies autóctonas y en peligro y funcionan como centros educativos y de concienciación ambiental, especialmente dirigidos a los más pequeños. Estos enclaves, repartidos en distintos puntos de la provincia, destacan por su labor en la preservación de la biodiversidad y su papel en acercar a la ciudadanía la importancia del respeto hacia el mundo animal.

Acuario de Sevilla

El Acuario de Sevilla tiene como misión principal la conservación de la biodiversidad marina y fluvial a través de la investigación, la educación y la sensibilización del público. Cuenta con 7.000 ejemplares de alrededor de 400 especies diferentes que se reparten en diferentes ecosistemas.

A lo largo de sus 10 años de trayectoria, el Acuario de Sevilla ha ido incrementando su participación en diferentes programas de conservación, divulgación e investigación, trabajando hoy en día directa o indirectamente con ocho especies amenazadas. El objetivo del acuario es proteger los ecosistemas marinos y fluviales y las especies que los habitan, así como fomentar el conocimiento y el respeto por el medio ambiente. Para ello, trabajan en colaboración con diferentes entidades, como universidades, fundaciones, administraciones públicas y empresa privadas con el fin de poder llevar a cabo distintos programas de conservación y trasladar en interés por el cuidado del medio ambiente al mayor número de personas posibles.

Reserva Natural Castillo de las Guardas

Ubicada a casi 60 kilómetros de Sevilla, en el municipio del Castillo de las Guardas se instala entre las ruinas de una antigua mina que se remonta a la época de los romanos. El espacio cuenta con 230 hectáreas de una frondosa masa forestal destinada a que los animales sean contemplados en semilibertad y agrupados en familias, acercando de este modo lo máximo posible su hábitat natural al tipo de vida que desarrollan en el parque.

La visita a La Reserva del Castillo de Las Guardas puede realizarse en el vehículo propio o en un tren neumático, sobre un recorrido de 10 kilómetros. Cuenta en sus instalaciones con una piscina para poder darse un baño después de la visita así como un parque infantil para los más pequeños.

MundoPark Sevilla

Tal y como expresan en su página web, MundoPark no es un parque zoológico al uso. Los animales que viven y dependen de esta reserva forman parte de una gran familia en la que miran por sus cuidados, bienestar y conservación. Uno de los pilares principales que sustentan la existencia del centro es servir como medio de educación, buscando la concienciación de la sociedad a través de la comprensión y conocimiento del medio natural y de la riqueza del mundo animal y vegetal, dándole la importancia y relevancia que se merece para evitar su pérdida o su deterioro. MundoPark tiene el objetivo de ser un centro de conservación e investigación al servicio de la sociedad, alejado del concepto tradicional de zoológico donde los animales eran exhibidos sin preservar su bienestar.