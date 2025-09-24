La berrea regresa a Doñana
En Doñana, la berrea se vive en la marisma, un escenario único marcado por su belleza y fragilidad
Apuesta por la inclusión en Doñana: 14 municipios recibirán ayudas sociales clave
La berrea en Doñana tiene un carácter singular. En la marisma, los ciervos lanzan sus bramidos en un escenario atípico. Jóvenes machos inician peleas mientras la escasez de agua recuerda la fragilidad del humedal. Un espectáculo natural donde fauna y paisaje se unen en pleno corazón del Parque Nacional.