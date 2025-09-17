El Gobierno destina 5 millones a ayuntamientos de Doñana para impulsar la inclusión social y laboral

Isla Mayor es uno de los municipios que se beneficiarán de esta ayuda

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a dos Reales Decretos que conceden directamente cinco millones de euros a los 14 ayuntamientos del entorno de Doñana para financiar proyectos locales de inclusión sociolaboral de población vulnerable y acciones de sensibilización dirigidas a inmigrantes.

Esta inversión forma parte del Marco Socioeconómico de Actuaciones para Doñana, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La aportación del Ministerio de Inclusión se concreta en tres actuaciones específicas, dotadas con 5 millones de euros para 2025, a los que se sumarán otros 14 millones adicionales durante los años 2026 y 2027.

La vicepresidenta Sara Aagesen destacó: "El compromiso del Gobierno con Doñana es firme: preservar su riqueza natural y, al mismo tiempo, impulsar un futuro digno para las comunidades que lo habitan".

Por su parte, la ministra Elma Saiz subrayó que esta medida resulta "imprescindible para armonizar la protección del medio ambiente con medidas de inclusión social que mejoren las condiciones de vida de la población local y temporera que reside en este espacio natural".

14 municipios con más de 209.000 habitantes

Los decretos aprobados son resultado del diálogo mantenido con los catorce ayuntamientos de la zona (Almonte, Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, La Puebla del Río, Rociana del Condado, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa) tras la firma de los protocolos de colaboración el 18 de junio de 2024 en Sevilla.

Los consistorios dispondrán de 10 días hábiles tras la publicación en el BOE para presentar sus proyectos, tras lo cual se formalizarán convenios individuales con cada ayuntamiento. En este enclave natural residen más de 209.000 personas, con un sector agrario que emplea a casi el 60% de los trabajadores de la zona.

Actuaciones financiadas para la inclusión social

Las subvenciones contempladas en el primer Real Decreto permitirán a los ayuntamientos implantar o mejorar los sistemas de triaje social en servicios sociales, lo que facilitará un acceso más eficiente, diagnósticos personalizados y el refuerzo de redes comunitarias. Además, se desarrollarán itinerarios de inclusión social y laboral adaptados a las necesidades individuales.

La Secretaría General de Inclusión supervisará y evaluará los resultados de estos proyectos, que serán publicados en el Laboratorio de las Políticas de Inclusión para contribuir a la generación de evidencias en este ámbito.

Entre las actuaciones que podrán financiarse se incluyen:

Fomento de la capacitación laboral mediante formación y orientación

Apoyo a la conciliación familiar y laboral con perspectiva de género

Programas de refuerzo lingüístico para favorecer la integración

Actividades contra el absentismo escolar

Mediación y sensibilización sobre igualdad de oportunidades

Acompañamiento en el ejercicio de derechos

Apoyo psicosocial para víctimas de violencia de género y sexual

Prevención del racismo y xenofobia

El segundo Real Decreto financiará iniciativas locales orientadas a la sensibilización y divulgación entre la población extranjera. Entre las medidas previstas destacan las campañas contra el racismo, xenofobia y delitos de odio, así como acciones contra la trata de seres humanos y la violencia hacia mujeres extranjeras.

También se promoverá el conocimiento de la normativa migratoria, especialmente en lo referente a las autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales y las figuras de arraigo, para favorecer la normalización documental.

Como destacó la ministra de Inclusión, el objetivo es "impulsar estrategias que garanticen la igualdad de trato y no discriminación e incentivar el respeto a la diversidad y la tolerancia, que contribuyen al progreso y al desarrollo tanto social como económico de cada uno de los municipios de Doñana".