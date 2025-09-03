La Doñana sevillana recibe 23,8 millones para su conservación

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha destacado que ya se han destinado 23,8 millones de euros para la preservación y mantenimiento de la zona sevillana del Parque Nacional de Doñana. Esta considerable inversión se ha distribuido entre los municipios de Aznalcázar, Isla Mayor, Pilas, Puebla del Río y Villamanrique de la Condesa, localidades donde los anteproyectos ya han recibido aprobación y actualmente se trabaja en la preparación de los pliegos de licitación bajo la supervisión de la Oficina Técnica de Doñana.

Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, ha visitado recientemente Villamanrique de la Condesa, uno de los municipios beneficiados por el Marco Socioeconómico de Actuaciones para Doñana. Este programa, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha asignado 4,1 millones de euros a esta localidad, de un total de 70 millones destinados al conjunto de ayuntamientos situados en lo que Toscano ha definido como "el enclave medioambiental más importante del sur de Europa".

Durante su visita, el subdelegado ha puesto en valor que el propósito fundamental de estas actuaciones es "visibilizar la riqueza natural y cultural de la Doñana sevillana y promover el desarrollo sostenible de sus municipios", reforzando así el compromiso del Gobierno con la protección de este espacio natural protegido.

Proyectos para un desarrollo local sostenible

La asignación de 4,1 millones de euros procede específicamente de la Línea 10 del programa de ayudas, centrada en el Apoyo a las Iniciativas Locales del Marco Socioeconómico de Actuaciones para Doñana. Esta línea está dedicada exclusivamente a financiar proyectos de desarrollo municipal que fomenten la sostenibilidad en la región.

En Villamanrique de la Condesa, Toscano ha inspeccionado los espacios seleccionados para implementar cuatro intervenciones estratégicas enfocadas en turismo sostenible, seguridad vial, eficiencia energética y movilidad sostenible. Todas estas iniciativas tienen como finalidad mejorar sustancialmente la calidad de vida de los habitantes de la zona mientras se preserva el entorno natural.

Infraestructuras para un turismo responsable

El proyecto más ambicioso, con una inversión de 2.672.000 euros, se centra en la recuperación de caminos rurales que conectarán el municipio tanto con los montes públicos circundantes como con las fincas agrícolas. Esta actuación incluirá la creación de carriles específicos para bicicletas, peatones y vehículos de tracción animal, con el objetivo de "fomentar el turismo sostenible ligado a actividades de la naturaleza con todas las garantías de seguridad".

Complementando esta iniciativa, el paquete de ayudas también contempla una partida de 1.000.000 euros destinada a la construcción de un aparcamiento público disuasorio que incentivará los desplazamientos a pie dentro del municipio. Esta medida busca reducir significativamente el tráfico rodado en el casco urbano, contribuyendo así a la disminución de emisiones contaminantes y a la preservación del entorno natural de Doñana.