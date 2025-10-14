Litros y litros de cerveza, música en directo y foodtrucks en este Festival de la Cerveza a 10 minutos de Sevilla

Que el mes de octubre es el dedicado a la cerveza, una de las bebidas más populares en Europa, no es ninguna novedad. Siguiendo la tradición alemana, son muchas las ciudades de todo el continente que aprovechan la celebración del Oktoberfest para hacer fiestas similares en torno a esta bebida en sus pueblos y capitales. Una de ellas tendrá lugar el próximo fin de semana, entre el viernes 17 y el domingo 19 de octubre, en Camas.

Con la II edición del Festival de la Cerveza 'Camas es la caña', el municipio ubicado a apenas 10 minutos de la capital hispalense organizará este encuentro que ya fue todo un éxito en la cita del año pasado. Durante las tres jornadas, tanto los visitantes como los vecinos y vecinas del pueblo camero podrán disfrutar de comida, música, diversión y mucha cerveza.

Como destacan desde la cuenta en redes sociales del ayuntamiento de la localidad, «después de que un río de más de 6.000 litros de cerveza llenara las calles de Camas el año pasado durante un fin de semana inolvidable, ¡vuelve el Festival de la Cerveza ‘Camas es la caña’!».

El II encuentro de 'Camas es la caña' quedará inagurado el viernes, 17 de octubre, a las 13:30 horas y se extenderá, durante ese día, hasta las 24:00 horas. El horario será el mismo durante los días siguientes, el 18 y 19 de octubre. Aunque el consistorio aún no ha dado a conocer más detalles de este evento, han anunciado en sus perfiles sociales que muy pronto darán más información acerca de este esperado Festival de la Cerveza.

La entrada a 'Camas es la caña' es gratuita y únicamente habrá que asumir el coste de cada consumición, que contará con cervezas artesanas y nacionales y con diferentes tipos de comida. Además, el encuentro estará repleto de animaciones y actividades pensadas para que todos los públicos disfruten y sea una cita que se pueda vivir en familia.

Sobre el municipio de Camas

Camas es la localidad más cercana a Sevilla. Ubicada en la zona del Aljarafe y a tan solo 10 minutos de la capital en coche, Camas es cuna de toreros y lugar de descubrimiento de tesoros tartésicos, lo que demuestra su situación privilegiada dentro del área metropolitana de la hispalense y, desde antaño, cruce de caminos entre los viajeros de la Ruta de la Plata.

De entre todas sus zonas hay una de ellas de especial popularidad: La Pañoleta. Sus bodegas, punto de encuentro de vecinos, viajeros y artistas, ofrecen lo mejor de la gastronomía del Aljarafe. La lengua de toro estofada es la especialidad culinaria de Camas. Irá bien acompañada con un vino de la casa.

Además de disfrutar de la oferta de ocio, Camas es un lugar idóneo para conocer la historia de la civilización más antigua de España: Tartessos. En esta localidad se encontró el Tesoro del Carambolo, un descubrimiento revolucionario que sitúa en Camas la gran ciudad tartésica.