Así será el parque hinchable más grande del mundo que llega a Sevilla: Fecha y venta de entradas

La capital hispalense acogerá a partir del próximo mes de noviembre, concretamente desde el sábado, día 29, y hasta el 25 de enero de 2026 el mayor parque hinchable del mundo, conocido como Funbox. Se trata de una gran superficie que se instalará en la explanada del Real de la Feria y que contará con una superficie de hasta 4.000 metros cuadrados, lo que se traduce en 80 minutos de saltos de manera ininterrumpida y 10 áreas de juego.

Qué encontrarás en Funbox

Funbox está compuesto por zonas de salto interconectadas con diez áreas de juego diferentes, pensadas para que sus asistentes no paren de moverse, reír y asombrarse a cada paso. Es el lugar perfecto para saltar, reír, trepar, deslizarse y liberar energía en un recorrido lleno de atracciones hinchables para todas las edades. En él encontrarás:

Castillos hinchables

Desafío Montañoso

Battle Team

Carrera de obstáculos

Gumball Gallop

Toboganes de 7 metros

Ninja wall

Zonas de salto

Áreas de descanso para familias

Además Funbox también cuenta con zonas para acompañantes, servicios de restauración cercanos y personal de seguridad que estará trabajando durante toda la jornada para asegurar el correcto funcionamiento del parque y evitar cualquier tipo de incidencia.

Horarios y entradas

Funbox contará con un amplio horario para que todo el mundo pueda disfrutar de él. Estará abierto de lunes a domingo, de 10:00 a 21:00 horas de manera ininterrumpida, si bien es cierto que en su página web advierten de que el horario puede variar según la temporada.

Para poder visitar este parque hinchable de grandes dimensiones en el que disfrutan tanto niños como adultos no es necesario hacer una reserva de la entrada, pero se recomienda efectuar este paso a través de su página web para asegurar su disponibilidad, especialmente los fines de semana. La entrada general tiene un precio de 15 euros por persona, pero existen descuentos especiales, como los Fundays, días en los que el precio se reduce a 11 euros por visitante y que se celebrarán las jornadas del 29 y 30 de noviembre. Además, también es posible adquirir un paquete familiar de cuatro entradas a 13,75 cada una de ellas.

Los niños y niñas menores de dos años podrán acceder al parque de manera gratuita. Los menores de 12 años deberán ir acompañados de un adulto que se responsabilice de ellos. Para poder disfrutar de las diferentes atracciones del recinto será obligatorio el uso de calcetines. Por su seguridad, no está permitido el acceso de personas embarazadas a los hinchables.