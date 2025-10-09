Mercado de época, gastronomía romana y lucha de gladiadores en uno de los pueblos más históricos y bonitos de Sevilla

El municipio sevillano de Carmona revivirá, durante el mes de octubre, su pasado imperial con la IX edición de su Octubre Romano, una cita cultural y divulgativa que convierte cada rincón del municipio en un auténtico viaje a la Roma clásica. Del 1 al 31 de octubre, la historia vuelve a cobrar vida en una de las ciudades más antiguas de Europa.

Durante todo el mes, los visitantes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades gratuitas y para todos los públicos entre las que habrá recreaciones históricas, rutas teatralizadas, talleres de arqueología, conferencias, visitas guiadas, gastronomía romana y un gran mercado temático ambientado en la época imperial.

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Carmona con la colaboración de asociaciones culturales y entidades locales, tiene como objetivo poner en valor el patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad, consolidando este evento como un referente cultural en Andalucía. Octubre Romano 2025 invita a vivir la ciudad de Carmona desde la perspectiva de su pasado glorioso como “Carmo”, una de las joyas más importantes de la Hispania romana.

Programación completa

A lo largo de las diferentes jornadas se podrán ver recreaciones de legiones romanas desfilando por el casco histórico, espectáculos de gladiadores y representaciones teatrales inspiradas en la Roma clásica, talleres de escritura y cerámica antigua para todas las edades, jornadas gastronómicas en restaurantes locales con menús romanos, conferencias y actividades divulgativas sobre el legado arqueológico de Carmona.

Miércoles, 1 de octubre

Taller de Mosaico Romano (12:00 horas) en el Conjunto Arqueológico de Carmona. Actividad para centros de mayores. Reservas a través del teléfono 600143632

Viernes, 3 de octubre

Cuentacuentos Temática Romana (16:30 horas) en la Biblioteca Municipal José María Requena.

Gymkana Romana Infantil (12:00 horas) en el Conjunto Arqueológico de Carmona. Reservas al 600143632

Sábado, 4 de octubre

Visitas guiadas por arqueólogos: Las termas romanas y su abastecimiento de aguas (10:00 y 12:00 horas) en la Plaza Julián Besteiro.

Taller "Pequeños Numismáticos: Monetarius Romanos" (11:00 horas) en el Museo de la Ciudad.

Ruta de Senderismo: Camino de Roma. Tras las huellas de la Vía Augusta (11:00 horas) en la Puerta de Córdoba.

Visita temática: La Puerta de Córdoba. Lo que la puerta oculta (19:00 horas). Visita guiada con proyección audiovisual. Reservas al 954191226

Sábado, 5 de octubre

Senderismo “Camino de Roma. Tras las huellas de la Vía Augusta” (11:00 horas) en la Puerta de Córdoba. Reservas al 954191226

Sábado, 11 de octubre

Visitas guiadas por arqueólogos: Hipogeo de San Felipe (10:00 y 12:00 horas)

Cuentacuentos: Caídos del cielo. Historias mitológicas (12:00 horas) en el Conjunto Arqueológico.

Recital y Cata: Brindis con los Dioses. Poesía y música en el crepúsculo romano (18:30 horas) en la Puerta de Sevilla.

Domingo, 12 de octubre

Visita guiada: Carmona amurallada. Tras las huellas de la ciudad defendida (18:00 horas) en la Torre del Postigo.

Viernes, 10 de octubre

Visita temática: Cardo Máximo. El eje vivo de la Carmona romana (19:00 horas) en la Puerta de Córdoba.

Viernes, 17 de octubre

Entre cenizas y silencio: El ritual romano de la muerte (19:30 horas) en el Paseo del Estatuto.

Sábado, 18 de octubre

Visita guiada: Hipogeo de San Felipe (10:00 y 12:00 horas)

Visita teatralizada: Carmona, alma de Roma (19:30 horas) en el Museo de la Ciudad.

Domingo, 19 de octubre

Gymkana Romana Infantil (12:00 horas) en el Conjunto Arqueológico.

Jueves, 16 de octubre

Conferencia “Los habitantes de las minas de agua: nuevas especies y estudios medioambientales” (20:00 horas) en el Aula Maese Rodrigo. Ponentes: Enrique Peña Pérez y Juan Manuel Román Rodríguez.

Sábado, 25 de octubre

Visita guiada: La Puerta de Sevilla y el urbanismo romano (10:00 y 12:00 horas)

Taller de pintura romana en estuco (12:00 horas) en el Conjunto Arqueológico.

Visita temática: Minas romanas de Carmona. Arqueología en el paisaje (18:30 h) en la Puerta de Aldi.

Domingo, 26 de octubre

Ruta temática: El cuerpo y el Imperio. Viaje a las termas romanas de Carmona (11:00 horas) en la Plaza Julián Besteiro.

Visita cultural a Écija: La ciudad romana de Astigi (9:00 horas) Salida desde el Paseo del Estatuto. Esta actividad es la única que no será gratuita y tendrá un precio de 10 euros.

Jueves, 30 de octubre al domingo, 2 de noviembre

Visita temática: Día de los Difuntos. Máscaras funerarias: los rostros de nuestros antepasados (18:30 horas) en el Conjunto Arqueológico.

Además de todas estas actividades, a lo largo de todo el mes habrá cata de vinos romanos en 7 Reales Gastrotienda, se podrá degustar "El capricho de Postumio" en el Restaurante Molino de la Romera y la "Porcus Troianus", una tapa inspirada en la gastronomía romana, en el Restaurante Tabanco.