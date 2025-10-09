Mercado de época, gastronomía romana y lucha de gladiadores en uno de los pueblos más históricos y bonitos de Sevilla
Del 1 al 31 de octubre el municipio de Carmona celebra su IX Octubre Romano con multitud de actividades gratuitas para todos los públicos
El municipio sevillano de Carmona revivirá, durante el mes de octubre, su pasado imperial con la IX edición de su Octubre Romano, una cita cultural y divulgativa que convierte cada rincón del municipio en un auténtico viaje a la Roma clásica. Del 1 al 31 de octubre, la historia vuelve a cobrar vida en una de las ciudades más antiguas de Europa.
Durante todo el mes, los visitantes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades gratuitas y para todos los públicos entre las que habrá recreaciones históricas, rutas teatralizadas, talleres de arqueología, conferencias, visitas guiadas, gastronomía romana y un gran mercado temático ambientado en la época imperial.
La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Carmona con la colaboración de asociaciones culturales y entidades locales, tiene como objetivo poner en valor el patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad, consolidando este evento como un referente cultural en Andalucía. Octubre Romano 2025 invita a vivir la ciudad de Carmona desde la perspectiva de su pasado glorioso como “Carmo”, una de las joyas más importantes de la Hispania romana.
Programación completa
A lo largo de las diferentes jornadas se podrán ver recreaciones de legiones romanas desfilando por el casco histórico, espectáculos de gladiadores y representaciones teatrales inspiradas en la Roma clásica, talleres de escritura y cerámica antigua para todas las edades, jornadas gastronómicas en restaurantes locales con menús romanos, conferencias y actividades divulgativas sobre el legado arqueológico de Carmona.
Miércoles, 1 de octubre
- Taller de Mosaico Romano (12:00 horas) en el Conjunto Arqueológico de Carmona. Actividad para centros de mayores. Reservas a través del teléfono 600143632
Viernes, 3 de octubre
- Cuentacuentos Temática Romana (16:30 horas) en la Biblioteca Municipal José María Requena.
- Gymkana Romana Infantil (12:00 horas) en el Conjunto Arqueológico de Carmona. Reservas al 600143632
Sábado, 4 de octubre
- Visitas guiadas por arqueólogos: Las termas romanas y su abastecimiento de aguas (10:00 y 12:00 horas) en la Plaza Julián Besteiro.
- Taller “Pequeños Numismáticos: Monetarius Romanos” (11:00 horas) en el Museo de la Ciudad.
- Ruta de Senderismo: Camino de Roma. Tras las huellas de la Vía Augusta (11:00 horas) en la Puerta de Córdoba.
- Visita temática: La Puerta de Córdoba. Lo que la puerta oculta (19:00 horas). Visita guiada con proyección audiovisual. Reservas al 954191226
Sábado, 5 de octubre
- Senderismo “Camino de Roma. Tras las huellas de la Vía Augusta” (11:00 horas) en la Puerta de Córdoba. Reservas al 954191226
Sábado, 11 de octubre
- Visitas guiadas por arqueólogos: Hipogeo de San Felipe (10:00 y 12:00 horas)
- Cuentacuentos: Caídos del cielo. Historias mitológicas (12:00 horas) en el Conjunto Arqueológico.
- Recital y Cata: Brindis con los Dioses. Poesía y música en el crepúsculo romano (18:30 horas) en la Puerta de Sevilla.
Domingo, 12 de octubre
- Visita guiada: Carmona amurallada. Tras las huellas de la ciudad defendida (18:00 horas) en la Torre del Postigo.
Viernes, 10 de octubre
- Visita temática: Cardo Máximo. El eje vivo de la Carmona romana (19:00 horas) en la Puerta de Córdoba.
Viernes, 17 de octubre
- Entre cenizas y silencio: El ritual romano de la muerte (19:30 horas) en el Paseo del Estatuto.
Sábado, 18 de octubre
- Visita guiada: Hipogeo de San Felipe (10:00 y 12:00 horas)
- Visita teatralizada: Carmona, alma de Roma (19:30 horas) en el Museo de la Ciudad.
Domingo, 19 de octubre
- Gymkana Romana Infantil (12:00 horas) en el Conjunto Arqueológico.
Jueves, 16 de octubre
- Conferencia “Los habitantes de las minas de agua: nuevas especies y estudios medioambientales” (20:00 horas) en el Aula Maese Rodrigo. Ponentes: Enrique Peña Pérez y Juan Manuel Román Rodríguez.
Sábado, 25 de octubre
- Visita guiada: La Puerta de Sevilla y el urbanismo romano (10:00 y 12:00 horas)
- Taller de pintura romana en estuco (12:00 horas) en el Conjunto Arqueológico.
- Visita temática: Minas romanas de Carmona. Arqueología en el paisaje (18:30 h) en la Puerta de Aldi.
Domingo, 26 de octubre
- Ruta temática: El cuerpo y el Imperio. Viaje a las termas romanas de Carmona (11:00 horas) en la Plaza Julián Besteiro.
- Visita cultural a Écija: La ciudad romana de Astigi (9:00 horas) Salida desde el Paseo del Estatuto. Esta actividad es la única que no será gratuita y tendrá un precio de 10 euros.
Jueves, 30 de octubre al domingo, 2 de noviembre
- Visita temática: Día de los Difuntos. Máscaras funerarias: los rostros de nuestros antepasados (18:30 horas) en el Conjunto Arqueológico.
Además de todas estas actividades, a lo largo de todo el mes habrá cata de vinos romanos en 7 Reales Gastrotienda, se podrá degustar "El capricho de Postumio" en el Restaurante Molino de la Romera y la "Porcus Troianus", una tapa inspirada en la gastronomía romana, en el Restaurante Tabanco.
