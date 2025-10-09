El Campeonato del Mundo de Food Truck hará parada en Sevilla con entrada gratuita: fecha y toda la programación

Los próximos 24, 25 y 26 de octubre la ciudad hispalense acogerá la parada del Campeonato del Mundo de Food Truck, un encuentro único en Sevilla en el que se darán cita varios food trucks (camiones adaptados en los que se elaboran diferentes tipos de comidas) provenientes de múltiples rincones del planeta para dar a conocer cada una de las elaboraciones que hacen en sus cocinas sobre ruedas.

Durante los tres días que dura el evento, el parking del Parque de los Príncipes, ubicado en la Avenida Alfredo Kraus, será el escenario perfecto para degustar comidas de todo el mundo en un mismo punto de la ciudad y con un acceso completamente gratuito. En el recinto habilitado para las jornadas, se podrán probar desde las recetas más tradicionales hasta las más vanguardistas y que incluso fusionan los platos e ingredientes de diferentes países.

Toda la programación

Música en directo, actividades dirigidas a los más pequeños, un mercado solidario y entrega de premios son algunas de las actividades que se podrán hacer durante este fin de semana más allá de disfrutar de la una variada y sabrosa gastronomía.

Viernes, 24 de octubre

20:00 horas: Espectáculo Fantasía y Guerreras K-Pop, con canciones, cantajuegos y los temas más famosos de Tik Tok.

21:00 horas: Stand-Up Ases del Humor Sevillano, para amenizar la velada y hacer reír a todo el público.

Sábado, 25 de octubre

12:30 horas: Concierto tributo a Disney con canciones de El Rey León, Frozen, La Bella y la Bestia o El Libro de la Selva.

13:30 horas: Súper hits de los 80 en la actualidad, como Hombres G, Alaska, Queen, Amaral, Ricky Martin, Estopa o Alejandro Sanz.

20:00 horas: Show infantil Chicas on tour, lo mejor de Lola índigo, Aitana y Ana Mena.

21:00 horas: tributo a Fito & Fitipaldis.

Domingo, 26 de octubre

13:00 horas: entrega de premios del Campeonato del Mundo de Food Truck Sevilla 2025.

13:30 horas: tributo a El último de la fila

18:00 horas: clausura.

Durante el campeonato las personas que lo deseen también podrán votar por su food track favorito y comprobar quién es el ganador. El Campeonato del Mundo de Food Truck ya ha pasado, en semanas anteriores, por otras localidades sevillanas como Écija, Carmona, Arahal, y de otros lugares de Andalucía, como Benalmádena, Almonte, Atarfe o Guadix, siendo todo un éxito, algo que se espera alcanzar de la misma manera en su próxima parada en la capital sevillana.