Velá de Sevilla Este 2025: todas las actividades que podrás hacer en el barrio sevillano

El jueves, 9 de octubre, dará comienzo la Velá de Sevilla Este, una celebración que se lleva a cabo cada año en este barrio sevillano y en la que durante cuatro días sus vecinos y vecinas así como quienes decidan visitar esta fiesta, podrán disfrutar de mucha diversión y de un sinfín de actividades programadas desde su inauguración, el día 9, hasta su clausura el domingo, 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad.

A lo largo del jueves, viernes, sábado y domingo, este barrio sevillano se llenará de alegría, cante, baile y mucho más con una programación para todos los públicos que promete no dejar indiferente a nadie.

Como sucedió el año pasado, el lugar escogido para las celebraciones de estos días es la Plaza Farmacéutico José Luis, situada en la intersección que hay entre las calles Cueva de Menga y Cueva del Agua. Se trata de una ubicación que se rotuló hace apenas tres años, en 2022, para homenajear a José Luis Barrera Plaza, que regentaba la primera farmacia abierta al público en Entrepuentes, a finales de los años 80.

Programación completa de la Velá de Sevilla Este

Tras el éxito de la primera edición de esta fiesta, que tuvo lugar en el año 2024, esta segunda edición promete seguir la estela de la anterior con una amplia programación durante los días especial para todos los públicos.

Jueves, 9 de octubre

II Torneo de Fútbol Sénior, ED Demetrio Pichel.

Viernes, 10 de octubre

20:00 horas: actuación de Joselito Cortés

21:00 horas: premios y reconocimientos

22:00 horas: actuación Diablo se ha escapado

23:30 horas: actuación del dj Curro Ruiz

Sábado, 11 de octubre

12:00 horas: concurso de arroces Velá de Sevilla Este y charanga

18:00 horas: actuaciones de coros y grupos del distrito El arte del Este

20:00 horas: actuación de la academia de baile Angelita Millas

21:00 horas: actuación de Alicia Gil y Lito Espinosa (tertulia flamenca Sevilla Este)

22:00 horas: actuación Los Cotes

23:30 horas: actuación del dj Gonzalo Marín

Domingo, 12 de octubre

De 12:00 a 16:00 horas: Velá Infantil, con actuaciones para los más pequeños, talleres infantiles y castillos hinchables

La II Velá de Sevilla Este se consolida, de esta manera, como otra de las fiestas de renombre de la ciudad de Sevilla, una fecha esperada por sus vecinos y vecinas que esperan pasarlo en grande durante los cuatro días que dura la cita.