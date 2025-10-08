Vuelve la Fiesta del Cine con entradas a 3,50 euros: fechas y salas de Sevilla que participan

El próximo mes de noviembre, durante los días 3, 4, 5 y 6, decenas de salas de España celebrarán la Fiesta del Cine, un evento que ofrece entradas de cine a precio reducido (actualmente a 3,50 euros) durante unos días al año para fomentar la asistencia a las salas de cine y expandir la cultura. Se trata de una cita organizada por la Federación de Cines de España (FECE) y la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), junto con el Ministerio de Cultura y Deporte.

Durante los días que dura la Fiesta del Cine, se pueden adquirir entradas para todas las películas en cartelera a un precio fijo que es compatible con el Bono Cultural a excepción de las Butacas VIP o las salas 3D, que pueden tener precios adicionales según el cine. Tampoco es acumulable con el Carnet Joven, el de la 3ª Edad u otros.

Cómo adquirir las entradas

El objetivo principal de este evento es animar a la población española a visitar las salas de cine y disfrutar de la experiencia cultural y social que supone ver una película en pantalla grande. A diferencia de otras ediciones, en esta ocasión no es necesario realizar una acreditación previa para poder disfrutar de esta cita.

Bastará con comprar la entrada como habitualmente en las diferentes salas adheridas. La venta anticipada de las mismas se realizará a partir del 29 de octubre tanto en las plataformas habituales de venta por internet, como en la taquilla de los cines y los cajeros situados en los halls de los cines participantes. El funcionamiento será el mismo que el de un día normal, por lo que se podrán adquirir tantas entradas como se deseen, sin límite por persona.

Se ha de tener en cuenta que la compra de entradas para la Fiesta del Cine a través de Internet está sujeta a las condiciones de venta de cada plataforma de venta de entradas, pudiendo llevar suplemento por gastos de gestión según la sala en la que se desee disfrutar de la proyección.

Cines de Sevilla que participan

En la provincia de Sevilla son 14 las salas de cine que participan en la Fiesta del Cine y que están repartidas en diferentes puntos de la capital y en algunos de sus pueblos:

Alcalá de Guadaíra: MK2 Cinesur Los Alcores

Bormujos: Al Ándalus Bormujos

Dos Hermanas: Cineapolis Dos Hermanas

Dos Hermanas: Cineapolis Way

Écija: Artesiete Écija

Mairena del Aljarafe: UCC Multicines Metromar

Utrera: Cineápolis Utrera

Camas: Cinesa Camas

Sevilla: MK2 Cinesur Nervión

Sevilla: Odeón Multicines Plaza de Armas

Sevilla: UCC Avenida 5 Cines

Sevilla: Multicines Los Arcos

Sevilla: Cine Cervantes

Sevilla: Cine Yelmo Lagoh

La Fiesta del Cine representa un acontecimiento de gran relevancia tanto para la promoción de la cultura como para el fomento del entretenimiento. Este tipo de eventos no solo acercan el séptimo arte a un público más amplio gracias a la reducción de precios y la facilidad de acceso, sino que también contribuyen a fortalecer el vínculo entre la sociedad y la industria cinematográfica. Desde una perspectiva cultural, la Fiesta del Cine permite difundir obras de diferentes géneros, estilos y procedencias, lo que enriquece el panorama audiovisual y favorece el conocimiento de distintas realidades, valores y formas de expresión artística.

Además, incentiva la asistencia a las salas en una época en la que las plataformas digitales han modificado los hábitos de consumo, recordando la importancia del cine como experiencia colectiva. De esta manera, este evento se convierte en una celebración que invita a disfrutar, compartir y vivir emociones a través de la gran pantalla, fomentando así el ocio y el aprecio por una de las manifestaciones culturales más universales.