Circuito Sevilla Flamenca: conciertos y espectáculos de grandes artistas en estos pueblos de la provincia hasta noviembre

Del 4 de octubre al 2 de noviembre la provincia sevillana acogerá la segunda edición del Circuito Sevilla Flamenca, una cita única para acercar el arte jondo a todos y todas y dar visibilidad al flamenco. A lo largo del mes de octubre un total de nueve municipios acogerán diferentes espectáculos en diferentes espacios, incluyendo Sevilla capital, con recitales, baile y guitarra en escenarios auténticos: peñas, teatros y plazas emblemáticas. El objetivo principal de este circuito es poder conectar los pueblos a través del flamenco, ofreciendo una experincia única y auténtica arraigada en las peñas.

Toda la programación

4 de octubre: Villanueva del Ariscal – La Moneta (Peña La Solera)

Villanueva del Ariscal – La Moneta (Peña La Solera) 5 de octubre: · Sevilla Este – Pepe Torres (Peña La Fragua)

· Sevilla Este – Pepe Torres (Peña La Fragua) 10 de octubre: Bormujos – Carmela Riqueni (Teatro Atarazanas)

Bormujos – Carmela Riqueni (Teatro Atarazanas) 11 de octubre: Sevilla Este – Alicia Gil (Tertulia Flamenca)

Sevilla Este – Alicia Gil (Tertulia Flamenca) 12 de octubre: Estepa – Anabel Valencia (Peña Manuel de Paula)

Estepa – Anabel Valencia (Peña Manuel de Paula) 17 de octubre: Tomares – Pastora Galván (Peña de Tomares)

Tomares – Pastora Galván (Peña de Tomares) 18 de octubre: Casariche – Juan de Mairena (Tertulia Manuel Herrera)

Casariche – Juan de Mairena (Tertulia Manuel Herrera) 24 de octubre: Alcalá de Guadaíra – Lucía la Piñona (Peña Soleá)

Alcalá de Guadaíra – Lucía la Piñona (Peña Soleá) 26 de octubre: San José de la Rinconada – Rafael Campallo (Casa del Aire)

San José de la Rinconada – Rafael Campallo (Casa del Aire) 2 de noviembre: Lebrija – Juan Tomás de la Molía + Encuentro Provincial de Peñas Flamencas

El II Circuito Sevilla Flamenca supone toda una experiencia vivencial del flamenco auténtico en el que se unen artistas y peñas de primera línea. Durante cada uno de los nueve encuentros que tendrán lugar no solo se podrá disfrutar de los espectáculos sino también del turismo, la gastronomía y el patrimonio local de los lugares que sirven como escenario.

Este evento cultual está organizado por la Federación de Entidades Flamencas de Sevilla, la Diputación y Peñas locales, en un proyecto sólido de impulso al flamenco y al turismo de cercanía ideal para quienes quieran vivir el flamenco en carne propia. Se trata de una oportunidad para conocer nuestros pueblos, gastronomía y tradición en estado puro.