El palacio del centro de Sevilla que recomiendan visitar quienes llegan a la ciudad: "Es una maravilla inesperada"

En pleno casco histórico de Sevilla, en la plaza que lleva su mismo nombre, se encuentra la Casa de Pilatos, uno de los edificios más espectaculares de la arquitectura sevillana de finales de la Edad Media y uno de los lugares más visitados por turistas y lugareños junto a los habituales monumentos que forman parte de las rutas turísticas. La Casa de Pilatos pertenece a la Casa Ducal de Medinaceli, por lo que en la actualidad es propiedad y está gestionada por su fundación.

Declarada Bien de Interés Cultural y Patrimonio Histórico de España, la Casa Pilatos es el palacio sevillano privado más grande de la ciudad y se considera el mejor edificio nobiliario andaluz, siendo un gran ejemplo de la arquitectura sevillana del siglo XVI.

Su historia

La Casa de Pilatos, cuyo nombre oficial es Palacio de los Adelantados Mayores de Andalucía, es el conjunto residencial privado mayor y más suntuoso de la ciudad. Fue construida entre los siglos XV y XVI, coincidiendo con el final de la Edad Media y el comienzo de la Moderna y el movimiento renacentista. Sus promotores fueron los Enríquez de Ribera, quienes gracias a la privilegiada relación que mantenían con Italia pudieron introducir en la ciudad no solo un estilo de casa civil con diferentes gustos artísticos sino un espacio que jugaría un importante papel en la vida intelectual sevillana de la época.

En el siglo XIX, con la conversión de la ciudad en segunda corte de los Montpensier, la Casa de Pilatos experimentó unos cambios en su fisonomía adaptándola al gusto romántico y en el año 1931, ya en el siglo XX, sería declarada Monumento Nacional.

Este palacio sevillano que está abierto al público en la actualidad y en el que también se permiten hacer eventos privados, combina armoniosamente elementos góticos, mudéjares, renacentistas y románticos. En sus salas se pueden ver obras de arte como los frescos de la apoteosis de Hércules realizados por Francisco Pacheco o una serie de pinturas de tauromaquia de Francisco de Goya.

Tal es su belleza y su singularidad que en varias ocasiones este palacio ha sido el escenario de varias producciones de Hollywood: Lawrence de Arabia, 1942: La conquista del paraíso, El reino de los cielos y Noche y Día. También ha aparecido en producciones nacionales como El caballero Don Quijote.

Visitas a la Casa de Pilatos

Tal y como declaran quienes la visitan, la Casa de Pilatos es uno de los lugares de parada obligatoria tanto si se está de paso en la ciudad como si se es de Sevilla. Entre sus reseñas más positivas están las que destacan la belleza de su arquitectura y sus jardines y las que señalan que es uno de los lugares con más belleza de la hispalense, como destacan E. Escartín, que asegura que "es una maravilla inesperada".

En la actualidad el palacio puede visitarse todos los días de la semana, en horario de 09:00 a 18:00 horas, si bien es cierto que es recomendable tener en cuenta que a última hora la luz para poderlo contemplar es menor. La entrada a la planta principal del edificio tiene un precio de 12 euros, mientras que el de la planta alta es de 6 euros. Esta entrada individual dispone del servicio de guía o audioguía en español, francés, inglés, italiano, portugués, alemán y japonés. Las entradas pueden adquirirse en el propio edificio o a través de su página web.